В Хабаровске ВИЧ-диссидент не хотел расставаться с женщиной и заразил её

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В Хабаровском крае на полтора года колонии поселения осуждён мужчина, заразивший свою сожительницу вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) из-за боязни расставания.
Портал KP.RU пишет, что подсудимый знал, что у него ВИЧ. Мужчина подписывал документ, где соглашался с наступлением уголовной ответственности за намеренное заражение вирусом. Но несмотря на это мужчина игнорировал заболевание, считая, что ВИЧ не существует.
Он познакомился с женщиной, завязались отношения, но он не сообщил ей о диагнозе, боясь расставания. Женщина узнала о том, что заразилась ВИЧ во время планового медицинского обследования.
Кроме полутора лет в колонии-поселении мужчину обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей.
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Он познакомился с женщиной, завязались отношения, но он не сообщил ей о диагнозе, боясь расставания. Женщина узнала о том, что заразилась ВИЧ во время планового медицинского обследования.
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Мария Фирсова