Отец избил и покусал собственного сына на глазах у супруги в Петербурге

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В Санкт-Петербурге отец напал на собственного сына избив и покусав его на глазах у жены. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, инцидент произошел в многоквартирном доме на Комсомольской улице. Мужчина сильно избил и покусал своего 14-летнего сына. Подросток был госпитализирован в нейрохирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. У него диагностирована травма головы.
При этом причина агрессивного поведения отца пока не известна. По данному факту проводится проверка. Также выясняются все обстоятельства происшествия.
17 декабря сразу несколько жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратились к медикам с необычными травмами. Все они теперь лечат пальцы от укусов после встречи с зубастыми оппонентами.
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При этом причина агрессивного поведения отца пока не известна. По данному факту проводится проверка. Также выясняются все обстоятельства происшествия.
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Элина Позднякова