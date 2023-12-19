В Красноярске школьники заставили 13-летнего мальчика целовать их ботинки

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В Красноярске подростки завели 13-летнего школьника за гаражи и заставили целовать их обувь.
Об этом пишет Telegram-канал «Проспект Мира», ссылаясь на источник.
В одном из районов Красноярска несколько юношей и девушек издевались над школьником. Его поставили на колени и потребовали извинений.
Подростки хотели заставить мальчика поцеловать обувь одного из старшеклассников. Полицейские начали проверку по факту данного происшествия. Сообщается, что один из участников конфликта состоит на учете в ПДН.
Ранее в Севастополе директор школы №57 отказалась пустить 15-летнюю ученицу на занятия из-за рыжих волос.
«Mash на волне» пишет, что 75-летняя россиянка осталась недовольна тем, что школьница пришла в образовательное учреждение с крашенными прядями. Директор отказывалась пропускать школьницу в класс.
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В одном из районов Красноярска несколько юношей и девушек издевались над школьником. Его поставили на колени и потребовали извинений.
Ранее в Севастополе директор школы №57 отказалась пустить 15-летнюю ученицу на занятия из-за рыжих волос.
«Mash на волне» пишет, что 75-летняя россиянка осталась недовольна тем, что школьница пришла в образовательное учреждение с крашенными прядями. Директор отказывалась пропускать школьницу в класс.
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Мария Фирсова