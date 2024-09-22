«Оргии во время войны»: Сатанинскую секс-вечеринку для богачей накрыли в Петербурге, подробности

Фото: istock / misuma
В ночь на 22 сентября в отель «Дворец Трезини» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге нагрянули силовики. Причиной визита полицейских стала информация о «мистическом бале», о специфике которого говорит масса секс-игрушек.
Кто организовал секс-вечеринку, что там происходило и какие будут последствия — в материале «Радио 1».
Известно, что отель «Трезини» принадлежал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Считалось, что там расположен офис предпринимателя, пишет «Фонтанка».
Фото: istock / Motortion
Проституция запрещена в любом формате. Отметим, что организаторы шоу выступают против ЛГБТ*.
Самый дешевый билет на вечеринку стоил 25 тысяч рублей для девушек и 125 тысяч рублей — для парней. Ценник на билет доходит до 659 тысяч.
По данным Телеграм-канала Shot, попасть на вечеринку можно было после отбора: желающие присылали заявку, в котором указывали выдуманное имя и фамилию, а также прикладывали фотографию. Организаторы собеседовали претендентов в онлайн-формате, отказать могли без объяснения причины.
На мероприятии был установлен дресс-код: мужчины — в смокингах, девушки — в черных платьях. Обязательным атрибутом стала черная маска. Нельзя было пользоваться смартфонами.
Однако на сайте Qtickets, где можно было приобрести билеты, указаны коммерческие данные ИП Комаров Антон Михайлович. Микропредприятие указывает в качестве основного рода деятельности «организацию отдыха и развлечений».
Схожее мероприятие запланировано на конец октября и должно состояться в Москве.
Фото: istock / unomat
Питерская «Русская община» обвинила организаторов секс-вечеринки в «оргиях во время войны».
Читайте также:
Секс за 100 тысяч, арест за проституцию и разводы с миллионерами: как сейчас живет модель Олеся Малибу
Мужчина для извращений, скандал с Бузовой и двое детей: как сейчас живет Ирина Пинчук из «Дома-2»
TMZ: Звезда порно попала в больницу в критическом состоянии
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Секс-вечеринка в ПетербургеМероприятие с элементами БДСМ получило название Inferno («Ад») и проходило в тематике «бала у Сатаны». Члены «Русской общины», которые выступают за традиционные ценности, пожаловались на вечеринку в полицию. По их словам, у мероприятия сатанинский подтекст, а внутри проходит секс-вечеринка.
Известно, что отель «Трезини» принадлежал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Считалось, что там расположен офис предпринимателя, пишет «Фонтанка».
«Сотрудники пришли на вечеринку 18+ после начала и внутри засняли интригующие декорации: бар с коктейлями, секс-игрушки, бутыльки мирамистина на столиках и пока пустующие кровати. Гости в масках и костюмах начали спешно складывать возбуждение в карманы и собираться домой», — пишет Телеграм-канал «Mash на Мойке».Интим на мероприятии не возбранялся: для этих целей были оборудованы комнаты с игрушками для взрослых, контрацептивами и другими предметами. Уединиться в комнате можно было только по согласию обеих сторон, что также распространяется на прикосновения.
Фото: istock / Motortion
Проституция запрещена в любом формате. Отметим, что организаторы шоу выступают против ЛГБТ*.
Самый дешевый билет на вечеринку стоил 25 тысяч рублей для девушек и 125 тысяч рублей — для парней. Ценник на билет доходит до 659 тысяч.
По данным Телеграм-канала Shot, попасть на вечеринку можно было после отбора: желающие присылали заявку, в котором указывали выдуманное имя и фамилию, а также прикладывали фотографию. Организаторы собеседовали претендентов в онлайн-формате, отказать могли без объяснения причины.
На мероприятии был установлен дресс-код: мужчины — в смокингах, девушки — в черных платьях. Обязательным атрибутом стала черная маска. Нельзя было пользоваться смартфонами.
Порнозвезда Катя Самбука вышла замуж за 19-летнего сына сенатора: кто ее обвинил в растлении и как приняли в семье
Кто организатор секс-вечеринки во «Дворце Трезини»По информации сайта Kudago, вечеринки под названием «Иммерсивный бал "INFERNO. Ночь искушений" 18+» проводились в Москве с 2020 года. На сайте организаторы мероприятия не указаны.
Однако на сайте Qtickets, где можно было приобрести билеты, указаны коммерческие данные ИП Комаров Антон Михайлович. Микропредприятие указывает в качестве основного рода деятельности «организацию отдыха и развлечений».
Схожее мероприятие запланировано на конец октября и должно состояться в Москве.
Фото: istock / unomat
Что будет организаторам и участникам секс-вечеринки в ПетербургеПо предварительным сведениям, сотрудники правоохранительных органов никого не задержали и не составляли протоколы, однако мероприятие пришлось завершить. Общественники в камуфляже не особого интересовались расходящимися гостями.
Питерская «Русская община» обвинила организаторов секс-вечеринки в «оргиях во время войны».
«Пока одни воюют под стягами Спаса Нерукотворного, другие устраивают оргии в костюмах чертей в центре города», — выразили возмущение активисты.Блюстители морали призвали запретить «свингеров и любителей оргий».
Читайте также:
Секс за 100 тысяч, арест за проституцию и разводы с миллионерами: как сейчас живет модель Олеся Малибу
Мужчина для извращений, скандал с Бузовой и двое детей: как сейчас живет Ирина Пинчук из «Дома-2»
TMZ: Звезда порно попала в больницу в критическом состоянии
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Алина Юрчак