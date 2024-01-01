В Хабаровском крае объявлена угроза цунами

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В Хабаровском крае объявили об угрозе цунами после землетрясения в Японии.
Вслед за Сахалином угроза цунами была объявлена на территории Хабаровского края после землетрясения в Японии.
Повышение уровня воды почти на 33 см возможно на прибрежных территориях Хабаровского края в Ванинском, Советско-Гаванском, Аяно-Майском, Охотском районах. Подход волны ожидается в 13:52по московскому времени.
Стоит отметить, что в эвакуировать население данных районов не требуется. Также все необходимые службы сообщили информацию органам местного самоуправления и начальникам портов, судов в акватории Татарского пролива и Охотского моря.
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«В результате сильного землетрясения магнитудой 7,5 на территории Японии (остров Хонсю) 1 января на побережье Сахалинской области и в Татарском проливе, в Хабаровском крае объявлена тревога цунами», — отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что в эвакуировать население данных районов не требуется. Также все необходимые службы сообщили информацию органам местного самоуправления и начальникам портов, судов в акватории Татарского пролива и Охотского моря.
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Мира Полтева