В Херсоне прозвучали взрывы

В Санкт-Петербурге в службу «112» обратилась 69-летняя женщина с жалобой на водителя автобуса. По её словам, он слишком рано закрыл двери, из-за чего её нога оказалась зажата, а тронувшийся автобус около ста метров тащил её по асфальту.