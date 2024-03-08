Жители Одесской области сообщили о серии взрывов

Фото: РИА Новости/ Игорь Маслов
В Одессе прозвучала воздушная тревога и прогремели взрывы, сообщило агентство «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.
«В Одессе были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО», — говорится в публикации.
Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога к данному времени объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
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