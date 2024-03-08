Жители Одесской области сообщили о серии взрывов

Норвегия выделяет значительные средства на поддержку Украины в её конфликте с Россией. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о выделении 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллионов долларов) для закупки боеприпасов и дальнейшей передачи их для Украины.