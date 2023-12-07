В Хмельницкой области Украины слышны взрывы

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Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщил украинский телеканал «Суспiльне» («Общественное»). Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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