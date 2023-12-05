Во Львовской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры

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Объект инфраструктуры во Львовской области Украины получил серьёзные повреждения. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий.
Напомним, накануне сообщалось о повреждении в результате взрыва в Николаевской области инфраструктурного объекта и линии электропередачи.
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