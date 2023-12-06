В Днепре слышны взрывы

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В украинском Днепре в среду вечером прогремели взрывы, пишут украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что снаряд американского производства HARM упал на детской площадке в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости. Ракета упала в густонаселённый район города, но обошлось без жертв. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, которые устраняют последствия произошедшего.
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