В ходе рейда в Мытищах задержали более 10 мигрантов-нелегалов

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11 иностранных граждан задержали в Мытищах в ходе рейда по пресечению нарушений в области миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В городском округе регулярно проходят рейды для наведения порядка в разных сферах. Одно из направлений – пресечение незаконной миграции. В очередном таком рейде участвовали представители нескольких ведомств.
Как отметили организаторы проверок, рейды будут продолжены.
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«Проверяли точки торговли и общепита. Требовали предъявить патенты, паспорта, ВНЖ, регистрацию и другие необходимые документы. При виде служебных удостоверений некоторые посетители и сотрудники проверяемых объектов пытались скрыться. В результате рейда задержали 11 иностранцев, девять из них уже предстали перед судом. Они были приговорены к выдворению из России», – рассказали в администрации.
Как отметили организаторы проверок, рейды будут продолжены.
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Лора Луганская