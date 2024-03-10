В хостеле на севере Москвы до смерти забили постояльца

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В одном из хостелов, расположенных на севере Москвы нашли тело убитого постояльца, пишет «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На теле 64-летнего мужчины были обнаружены следы избиения.
По подозрению в убийстве задержан знакомый погибшего. В настоящее время он доставлен в правоохранительные органы, выясняются обстоятельства произошедшего.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прежде сообщалось о массовой драке между мигрантами в Балашихе. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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По подозрению в убийстве задержан знакомый погибшего. В настоящее время он доставлен в правоохранительные органы, выясняются обстоятельства произошедшего.
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Анастасия Хохлова