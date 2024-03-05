Mash: В подмосковном Солнцево произошла массовая драка мигрантов

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Сегодня на строительной площадке в жилом комплексе "Лучи" в Солнцево произошла массовая драка трудовых мигрантов, приехавших в Подмосковье на заработки. Видео опубликовали в телеграм-канале Mash.
На место происшествия оперативно приехали скорая помощь и полиция для того, чтобы успокоить разбушевавшихся строителей и оказать медицинскую помощь пострадавшим. Зачинщиков массовой драки пока не задержали.
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