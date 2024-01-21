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В Махачкале произошла драка на ножах из-за девушки, танцевавшей в хиджабе

21 января 2024, 21:07
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В одном из клубов в Махачкале началась драка из-за девушки, танцевавшей в хиджабе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Отмечается, что один из посетителей заведения по имени Ирасхан сделал замечание мужу девушки, танцевавшей в хиджабе, после чего началась драка. Во время потасовки Ирасхан достал нож и ранил троих человек.

Двоих пострадавших в настоящий момент госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии.


Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске группа из четырёх подростков напала на прохожих. Парни распылили в супружескую пару перцовый баллончик и изрезали их ножом.

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В Коми таксист угрожал 13-летней девочке вывезти её в лес
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#драка
#нож
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#происшествия
#сотрудники
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Отец пилота разбившегося в Афганистане самолета рассказал о рейсе
Отец пилота разбившегося в Афганистане самолета следил за полетом
21 января 2024, 17:05

Фото: iStock/undefined undefined

Отец одного из пилотов частного самолета, который сегодня, 21 января, разбился в Афганистане, рассказал в беседе с «Известиями», что следил за полетом сына.
Отец пилота Дмитрия Белякова поделился, что данный рейс был «обычным санитарным». Мужчина отметил, что он следил за рейсом, который направлялся в Таиланд, по Flightradar.

Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. Среди пассажиров также присутствовали граждане РФ.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Волгодонска Анатолий Евсюков, находившийся вместе с женой Анной на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, был участником смертельной аварии.

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В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет
#самолет
#предприниматель
#аварии
#человек
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#таиланд
#авиакомпании
#рф
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В Сочи оползень сошёл на дорогу и парализовал движение в районе «Роза Хутор»
21 января 2024, 17:01

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Автомобильное движение затруднено в районе горнолыжного курорта «Роза Хутор» рядом с этнопарком «Моя Россия».
SHOT пишет, что уже более часа водители не могут уехать из-за перекрытых дорог. По их словам, на место не едут службы. Из-за сильного снегопада и налипания снега на курорте приостановили работу подъёмника «Родельбан» и отменили трансфер в Хаски Хутор.

Ранее в Грузии оползень накрыл средневековый монастырь Шиомгвиме. Комплекс располагается в узком известняковом ущелье примерно в 30 км от Тбилиси, недалеко от города Мцхета. Первая община монахов была образована здесь в VI веке святым Шио Мгвимским, который является одним из 13 Ассирийских отцов.

Начиная с XVII века монастырь несколько раз разрушался и восстанавливался. Современный вид обрёл в XIX веке. Шиомгвиме является действующей обителью, куда съезжаются паломники и туристы.

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#сочи
#происшествие
#курорт
#новости
#общество
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Погибший в авиакатастрофе бизнесмен был участником смертельного ДТП
21 января 2024, 16:42

Фото: istockphoto/conejota

Предприниматель из Волгодонска Анатолий Евсюков, находившийся вместе с женой Анной на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, был участником смертельной аварии.
Об этом пишет ИА «Регнум», ссылаясь на данные от источника в правоохранительных органах.

ДТП случилось в январе 2006 года на 60-м км трассы Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск. Водитель ВАЗ-21 093 сбил двух пешеходов — мужчин 1952 и 1958 годов рождения. В этот же момент за рулем Mercedes Е200 по дороге двигался Евсюков. Он не справился с управлением и наехал на пострадавших пешеходов. Один из мужчин скончался в больнице. У второго пострадавшего был перелом голени.

«Известия» пишут, что в Волгодонске Евсюкова называют «королём рынков». В 1999 году он открыл рынок «Машенька», а чуть позже рынки «Авангард» и «Анна».

Бизнесмен родился в 1958 году в Челябинской области. В Волгодонск переехал, чтобы участвовать в строительстве завод «Атоммаш».

Ранее сообщалось, что российский самолет Falcon 10B, потерпевший крушение в Афганистане, выполнял частный медицинский рейс.
Подробности приводит источник РИА Новости.

«Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию», —рассказал собеседник агентства.
Всего на борту разбившегося самолета находились 6 человек.

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#катастрофа
#самолет
#бизнесмен
#происшествие
#новости
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В Коми таксист угрожал 13-летней девочке вывезти её в лес
21 января 2024, 16:22

Фото: istockphoto/Marc_Osborne

В Ухте таксист грозил школьнице отвезти её в лес, если она не оплатит проезд.
Об этом пишет информагентство «Комиинформ». Мать рассказала об этом случае в паблике «Доска позора/почета Ухта» в «ВК». По словам жительницы Ухты, проблемы начались с момента, как только её 13-летняя дочь села в такси.

Женщина посадила дочь в автомобиль и видела, что по вызову в качестве водителя приехал человек, который не был заявлен в приложении. Спустя время девочка позвонила в слезах матери и стала жаловаться на то, что таксист грозит вывезти её в лес, если немедленно не получит оплату за проезд.

Когда ребёнок передал трубку таксисту, по словам её матери, она услышала уже в свой адрес угрозы. Женщина перевела деньги на карту третьему лицу, а затем обратилась к администрации агрегатора такси, добавляющего в свою базу «неадекватных водителей».

В пресс-службе приложения «АвтоЛига» заявили, что оно исключительно принимает звонки и не подбирает водителей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске группа из четырёх подростков напала на прохожих. Об этом сообщили в группе «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте».О случившемся рассказала дочь пострадавших. По её словам, нападение случилось ночью 20 января рядом с домом на улице Зорге, в Затулинском микрорайоне Новосибирска.

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#такси
#происшествие
#новости
#дети
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Директором компании «Атлетик групп» является экс-жена погибшего пилота Falcon 10
21 января 2024, 15:49

Фото: istockphoto/aapsky

Гендиректором компании ООО «Атлетик групп», которой принадлежит разбившийся в Афганистане Falcon 10, является Екатерина Агапова- бывшая жена пилота Аркадия Грачева, управлявшего самолетом.
Об этом РЕН ТВ сообщила мать пилота Лидия Грачева.

«Мы не общаемся, поэтому я никакой информации не могу сказать. Он эту информацию всю от нас скрывал, мы ничего не знали. Знали, что они разошлись и все. И он сказал: «Я ничего говорить не буду», – сказала Лидия Грачева.
Ранее сообщалось, что российский самолет Falcon 10B, потерпевший крушение в Афганистане, выполнял частный медицинский рейс.
Подробности приводит источник РИА Новости.

«Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию», —рассказал собеседник агентства.
Также известно, что в разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска. Супруги Анна и Анатолий Евсюковы отдыхали в Таиланде с середины декабря. Там женщина заболела и лечилась в больнице в Паттайе. Врачи решили подключить женщину к ИВЛ и госпитализировать её в Россию. Для этого заказали самолёт.

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#самолет
#происшествие
#новости
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Терминал «Новатэка» в Усть-Луге остановил работу после пожара
21 января 2024, 15:24

Фото: iStock/Distortion Media

Технологический процесс на терминале «Новатэка» в Усть-Луге приостановили. Об этом сообщили в компании.
Отмечается, что оперативный штаб, созданный для устранения последствий, продолжает свою работу. По информации источника, пострадавших из-за возгорания нет, весь персонал удалось вовремя эвакуировать.

Напомним, сегодня, 21 января, пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек». По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия.

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#пожар
#видео
#компании
#возгорание
#оперативный штаб
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В Новосибирске подростки избили и изрезали ножом прохожих
21 января 2024, 14:22

Фото: istockphoto/AlexLinch

В Новосибирске группа из четырёх подростков напала на прохожих.
Об этом сообщили в группе «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте».

О случившемся рассказала дочь пострадавших. По её словам, нападение случилось ночью 20 января рядом с домом на улице Зорге, в Затулинском микрорайоне Новосибирска.

По информации девушки, компания из четырех подростков совершила нападение на её родителей. Парни распылили в супружескую пару перцовый баллончик и изрезали их ножом. Семья планирует обратиться с заявлением в полицию. Личности нападавших пока не установлены.

Ранее сообщалось, что в Белгороде под арестом оказались шестеро участников преступной группировки, которая нападала на прохожих. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России. Двое из задержанных оказались несовершеннолетними.

Двоим арестованным членам банды предъявили обвинения в покушении и разжигании национальной вражды. Остальные проходят по статье «Хулиганство». На причастность к нападениям проверяют ещё двоих 17-летних жителей Белгорода.

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#происшествие
#нападение
#новости
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«Новатэк» назвал возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге
«Новатэк»: пожар на терминале в Усть-Луге произошел из-за внешнего воздействия
21 января 2024, 13:18

Фото: iStock/sarawutk

Технологический процесс на терминале «Новатэка» в Усть-Луге приостановлен. Об этом сообщили в компании.
По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия. Сообщается, что был создан оперативный штаб для устранения последствий возгорания.

Пострадавших в результате пожара нет. Весь персонал был вовремя эвакуирован.

Напомним, сегодня, 21 января, пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек».

Ранее сообщалось, что ​13 января на складе маркетплейса Wildberries, который расположен в Шушарах, вспыхнул крупный пожар. По предварительной версии — склад подожгли.

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Росавиация: пропавший в Афганистане самолет Falcon был зарегистрирован в России
#пожар
#видео
#компании
#возгорание
#оперативный штаб
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В разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска
21 января 2024, 13:13

Фото: istockphoto/Gudella

Супружеская пара, летевшая на самолёте Falcon, который разбился в Афганистане, из Волгодонска.
SHOT пишет, что супруги Анна и Анатолий Евсюковы отдыхали в Таиланде с середины декабря. Там женщина заболела и лечилась в больнице в Паттайе. Врачи решили подключить женщину к ИВЛ и госпитализировать её в Россию. Для этого заказали самолёт.

Анатолий Евсюков является предпринимателем. Он открыл в Волгодонске рынки «Машенька» в 1999 году, «Авангард» «Анна».
В июле 2014 года он получил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» за значительный вклад в развитие сферы потребительского рынка. В 2017 году Анатолия Евсюкова наградили знаком губернатора области «За милосердие и благотворительность».

Всего на борту находилось 6 человек.

ТАСС пишет, что причиной крушения частного самолета в Афганистане явилась техническая неисправность, а именно отказ двух двигателей. Диспетчерам, пишет РЕН ТВ, доложили в первый раз об отказе правого двигателя в 17:19 (по мск), а через минуту отказал левый. Спустя 5 минут самолет пропал с радаров в 161 км от Душанбе.

Есть версия, что он направлялся туда на запасной аэродром. Экипаж мог доложить о небольшом остатке топлива из-за встречного ветра. Самолет Falcon 10, который пропал с радаров в Афганистане, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, сообщает Росавиация.

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#крушение
#самолет
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#авария
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