В Махачкале произошла драка на ножах из-за девушки, танцевавшей в хиджабе

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В одном из клубов в Махачкале началась драка из-за девушки, танцевавшей в хиджабе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Отмечается, что один из посетителей заведения по имени Ирасхан сделал замечание мужу девушки, танцевавшей в хиджабе, после чего началась драка. Во время потасовки Ирасхан достал нож и ранил троих человек.
Двоих пострадавших в настоящий момент госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске группа из четырёх подростков напала на прохожих. Парни распылили в супружескую пару перцовый баллончик и изрезали их ножом.
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Двоих пострадавших в настоящий момент госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске группа из четырёх подростков напала на прохожих. Парни распылили в супружескую пару перцовый баллончик и изрезали их ножом.
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Екатерина Коршунова