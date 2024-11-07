В Индии львица растерзала семилетнюю девочку

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В Индии львица утащила семилетнюю девочку в лес, после чего растерзала и съела её. Инцидент произошёл в округе Амрели штата Гуджарат.
Девочка с матерью возвращались домой с фермы, сообщает издание Lokmat Times. Внезапно на них набросилась дикая кошка. Львица буквально вырвала ребёнка из рук матери и утащила в лес. Позже в том районе были обнаружены сильно повреждённые разрозненные останки девочки.
На место прибыли сотрудники Департамента лесного хозяйства и приступили к поискам агрессивного животного. Им удалось выследить хищницу на следующий день. Львицу усыпили и поместили в клетку.
Отмечается, что двумя неделями ранее в том же районе львица напала на пятилетнего мальчика и загрызла его насмерть. Тогда поймать животное не удалось. Была ли это та же самая хищница, неизвестно. Если нападения на людей прекратятся, можно будет ответить утвердительно.
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На место прибыли сотрудники Департамента лесного хозяйства и приступили к поискам агрессивного животного. Им удалось выследить хищницу на следующий день. Львицу усыпили и поместили в клетку.
Отмечается, что двумя неделями ранее в том же районе львица напала на пятилетнего мальчика и загрызла его насмерть. Тогда поймать животное не удалось. Была ли это та же самая хищница, неизвестно. Если нападения на людей прекратятся, можно будет ответить утвердительно.
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Александр Бойцов