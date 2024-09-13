Крупный тигр съел собиравшего дрова мужчину, подробности

Фото: istock/Anupam Roy
В Индии произошел шокирующий инцидент: крупный тигр утащил и съел 55-летнего мужчину, собирающего дрова. Об этом сообщает The Times of India (TOI).
По информации издания, трагедия произошла 9 сентября в деревне Банскхера, штат Уттар-Прадеш. Кедари Лал, собирая дрова недалеко от тигриного заповедника Пилибхит, стал жертвой тигра. По словам родных, хищник напал на мужчину, утащил его на 150 метров вглубь леса и частично съел.
Специалисты заповедника провели расследование, но не обнаружили признаков перемещения тела. Власти предполагают, что Лал мог сам зайти в лес за дровами, а история о тигре может быть выдумана родственниками в надежде на компенсацию в 500 тысяч рупий (544 тысячи рублей). Согласно местным законам, компенсация положена только в случае нападения дикого животного за пределами лесной зоны.
Несмотря на это, жители деревни и родные Лала устроили акцию протеста, перекрыв шоссе и требуя защиты от тигров. Волнения прекратились после того, как власти установили металлическое заграждение, отделяющее деревню от территории заповедника.
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Специалисты заповедника провели расследование, но не обнаружили признаков перемещения тела. Власти предполагают, что Лал мог сам зайти в лес за дровами, а история о тигре может быть выдумана родственниками в надежде на компенсацию в 500 тысяч рупий (544 тысячи рублей). Согласно местным законам, компенсация положена только в случае нападения дикого животного за пределами лесной зоны.
Несмотря на это, жители деревни и родные Лала устроили акцию протеста, перекрыв шоссе и требуя защиты от тигров. Волнения прекратились после того, как власти установили металлическое заграждение, отделяющее деревню от территории заповедника.
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Елена Перлова