TOI: В Индии оглохший из-за петард тигр за два месяца съел десять человек

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В индийском штате Уттар-Прадеш поймали тигра, который за два месяца съел десять человек в районе тигриного заповедника Пилибхит. Агрессивное животное сумела выследить и усыпить специальная команда звероловов из заповедника.
Об этом сообщает издание The Times of India (TOI). Во время преследования хищника специалисты обнаружили, что он не реагирует на звуковые сигналы. Ветеринары предположили, что животное оглохло из-за гудков автомобилей и хлопков петард, которыми местные жители пытались его отпугивать. Последнее нападение случилось 9 сентября, а всего зверь за два месяца растерзал десять человек.
При обследовании животного зоологи выяснили, что оно находится в отличной физической форме. Отмечается, что это первый случай, когда был обнаружен тигр с отсутствием слуха. Пока неизвестно, стала ли глухота причиной агрессии зверя. Хищника поместили в зоопарк для дальнейших исследований.
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Александр Бойцов