В Индии поезд из 53 вагонов около 80 километров ехал без машиниста

Фото: iStock/denisgo
В Индии поезд из 53 вагонов с щебнем проехал без машиниста около 80 километров, об этом сообщает The Independent.
По информации СМИ, товарный поезд направлялся из города Джамму в штат Пенджаб. На станции Каута должна была произойти смена машинистов — он вместе с помощником вышел из вагона, после чего и случился инцидент.
53 нагружённых щебнем вагона понеслись по рельсам без машиниста. Остановить состав удалось примерно через 80 километров пути. Один из сотрудников железной дороги установил на рельсах деревянные блоки, которые смогли остановить поезд.
Предположительно, причиной случившегося стал оставленный ручной тормоз.
Как пишет Independent, в результате случившегося никто не пострадал.
Читайте также:
Под Челябинском поезд решил проскочить на красный свет и столкнулся с другим составом
В Польше поезд с топливом сошел с рельсов, произошла разгерметизация цистерны
После столкновения поезда и скорой помощи в Башкирии погибла пациентка
53 нагружённых щебнем вагона понеслись по рельсам без машиниста. Остановить состав удалось примерно через 80 километров пути. Один из сотрудников железной дороги установил на рельсах деревянные блоки, которые смогли остановить поезд.
Как пишет Independent, в результате случившегося никто не пострадал.
Читайте также:
Под Челябинском поезд решил проскочить на красный свет и столкнулся с другим составом
В Польше поезд с топливом сошел с рельсов, произошла разгерметизация цистерны
После столкновения поезда и скорой помощи в Башкирии погибла пациентка
Евгения Парфентьева