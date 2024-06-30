В Индии пятеро военных погибли при переправе танка через реку

Фото: istockphoto/Ruma Aktar
Пятеро индийских военнослужащих погибли в горной союзной территории Ладакх при переправе их танка через реку Шайок. Об этом сообщили в 14-м корпусе сухопутных войск Индии, где служили погибшие.
В сообщении пресс-службы воинского соединения указано, что танк застрял во время переправы из-за внезапного и резкого подъёма уровня воды в реке. На место прибыли спасатели, но из-за сильного течения и высокого уровня воды они не смогли провести спасательную операцию. Все пять членов экипажа танка утонули. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил соболезнования родным и близким погибших и добавил, что он глубоко опечален случившимся.
Ладакх является приграничной территорией Индии с Китаем. Здесь с мая 2020 года наблюдается напряженная обстановка. Обе страны наращивают военное присутствие в регионе.
Читайте также:
Тело гражданина Индии нашли на границе Белоруссии с Латвией
В Индии разбился истребитель Су-30МКИ
В Индии в долине Парвати обнаружили трупы российских туристов
Александр Бойцов