В Индии разбился истребитель Су-30МКИ

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Истребитель Су-30 МКИ ВВС Индии потерпел крушение 4 июня в штате Махараштра на западе государства. Пилот и второй пилот катапультировались, но получили травмы. Об этом информирует NDTV.
По данным правоохранителей, самолет разбился в поле вблизи села Ширасгаон. На видео с места крушения заметны объятые пламенем обломки самолета.
Источники отметили, что в сейчас самолет не находится на вооружении ВВС Индии.
На место крушения прибыли полиция и экстренные службы, пострадавшим пилотам оказывается медицинская помощь.
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«Самолет вылетел из Озара в Махараштре и находился на испытательном полете после капитального ремонта в компании Hindustan Aeronautics Limited», — сообщили собеседники издания.
Источники отметили, что в сейчас самолет не находится на вооружении ВВС Индии.
На место крушения прибыли полиция и экстренные службы, пострадавшим пилотам оказывается медицинская помощь.
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Алина Юрчак