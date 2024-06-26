Тело гражданина Индии нашли на границе Белоруссии с Латвией

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Пограничники Белоруссии обнаружили тело мигранта недалеко от латвийской границы, сообщил в Telegram-канале госпогранкомитет республики.
«Полоцкие пограничники 25 июня в 20 метрах от латвийского погранзабора обнаружили тело без признаков жизни. Мужчина находился на спальном мешке в джинсах и майке, однако без обуви. При нем были паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают особую жестокость пограничных служб Латвии и Польши по отношению мигрантов. Их избивают, расстреливают резиновыми пулями, применяют к ним электрошокеры. После этого уже изнеможденных мигрантов выдворяют на территорию Белоруссии, заявляют в ведомстве.
В 2021 году страны Прибалтики и Польша заявили о проблеме роста числа нелегальной миграции жителей стран Ближнего Востока и Африки. Они обвинили Беларусь в создании сложившегося кризиса.
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