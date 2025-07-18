В Подмосковье детскую площадку, оккупированную женщинами в хиджабах, сняли на видео
Видео, на котором запечатлена группа женщин в никабах и платках на детской площадке в Балашихе, вызвало широкий резонанс в сети. Ролик опубликовал Telegram-канал «Царьград».
На кадрах видно несколько женщин, которые одеты в соответствии с традициями, принятыми у ряда исповедующих ислам народов. Большая часть из них носит хиджабы, а одна — никаб, полностью закрывающий её лицо. Авторы канала указали женщин на видео как мигранток и напомнили, что в ряде среднеазиатских стран носить никабы запрещено.
Данный инцидент вызвал весьма неоднозначную реакцию в обществе, особенно касаемо обсуждения миграционной политики. Следует отметить, что ношение религиозной одежды не является нарушением закона. Но в конкретном случае вопрос заключается в соблюдении правил поведения в общественных местах и культурных норм.
Читайте также: