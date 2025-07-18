В Подмосковье детскую площадку, оккупированную женщинами в хиджабах, сняли на видео

18 июля 2025, 13:47

В Балашихе женщины в платках и никабах заняли детскую площадку

Фото: Istock/Alexey Emelyanov

Видео, на котором запечатлена группа женщин в никабах и платках на детской площадке в Балашихе, вызвало широкий резонанс в сети. Ролик опубликовал Telegram-канал «Царьград».