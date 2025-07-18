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Появились подробности о драке украинских порноактрис в московском ТЦ

Украинские близняшки-порноактрисы избили полицейских в Москве
Фото: iStock/blinow61

Украинские близняшки-порноактрисы Альбина и Анжела Осиновские избили полицейских, которые запретили им курить в детском парке развлечений в торговом центре «Авиапарк» в Москве, передает РЕН ТВ.



35-летние бывшие гимнастки, а ныне порноактрисы Альбина и Анжела курили в помещении детского развлекательного центра вместе со своим 39-летним спутником Сергеем, игнорируя требования сотрудников.

Вскоре на место приехали полицейские, которые попытались составить протокол на Сергея, однако близняшки взбунтовались. В результате украинские порноактрисы набросились на правоохранителей с кулаками прямо на глазах у детей.

В отношении Осиновских возбудили уголовное дело. Близняшкам грозит до пяти лет колонии.

Екатерина Коршунова

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