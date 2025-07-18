Появились подробности о драке украинских порноактрис в московском ТЦ
Украинские близняшки-порноактрисы Альбина и Анжела Осиновские избили полицейских, которые запретили им курить в детском парке развлечений в торговом центре «Авиапарк» в Москве, передает РЕН ТВ.
35-летние бывшие гимнастки, а ныне порноактрисы Альбина и Анжела курили в помещении детского развлекательного центра вместе со своим 39-летним спутником Сергеем, игнорируя требования сотрудников.
Вскоре на место приехали полицейские, которые попытались составить протокол на Сергея, однако близняшки взбунтовались. В результате украинские порноактрисы набросились на правоохранителей с кулаками прямо на глазах у детей.
В отношении Осиновских возбудили уголовное дело. Близняшкам грозит до пяти лет колонии.
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