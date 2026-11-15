В Иордании произошел теракт в церкви: обвиняемым вынесли приговор
Суд по вопросам государственной безопасности Иордании вынес смертный приговор трём лицам, обвиняемым в совершении террористического акта в церкви в провинции Эль-Карак. Нападение произошло 23 октября.
Согласно сообщению государственного информационного агентства Иордании Petra, суд по вопросам государственной безопасности в воскресенье, 15 ноября, признал трёх подсудимых виновными в совершении ряда тяжких преступлений, включая соучастие в террористических актах, повлекших гибель девяти человек, применение оружия и боеприпасов для осуществления террористической деятельности, а также пропаганду идеологии террористических организаций. Кроме того, одного из подсудимых признали виновным в предоставлении средств для финансирования террористической деятельности.
На текущий момент приговор можно обжаловать в апелляционном суде. 23 октября неизвестные вооружённые лица открыли огонь по людям, присутствовавшим на похоронной процессии, в греческой православной церкви в деревне Хмуд (также переводится как Хаммуд) провинции Эль-Карак на юге Иордании, в результате чего погибли девять человек и ещё несколько десятков получили ранения.
26 октября силы безопасности Иордании арестовали трёх основных подозреваемых в заброшенном доме в провинции Эль-Карак. Подозреваемые отказались сдаться и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего все трое получили ранения, их задержали.
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