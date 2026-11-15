В Иордании произошел теракт в церкви: обвиняемым вынесли приговор

15 ноября 2026, 12:13

В Иордании устроивших теракт в церкви приговорили к смертной казни

Фото: istockphoto/Zolnierek

Суд по вопросам государственной безопасности Иордании вынес смертный приговор трём лицам, обвиняемым в совершении террористического акта в церкви в провинции Эль-Карак. Нападение произошло 23 октября.