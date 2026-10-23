Пять человек пострадали при теракте на Западном берегу реки Иордан
Пять человек получили ранения в результате нападения с применением огнестрельного оружия на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как пишет газета Haaretz, стрельба произошла в районе перекрестка Иудея, неподалеку от Хеврона. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, двое — в легком, еще один — в состоянии средней степени тяжести.
После преследования бойцы Командования тыла ликвидировали двух террористов, вооруженных винтовками M16 и пистолетами. ЦАХАЛ блокирует въезды и выезды из Хеврона и нескольких рядом деревен. Кроме того, в районе нападения в целях безопасности ввели комендантский час. На место прибыли командующий Центральным командованием и командир 98-й дивизии.
Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир в ходе оценки ситуации сообщил, что в автомобиле, на котором приехали террористы, нашли большое количество боеприпасов. По его словам, машина предназначалась для более масштабной атаки, и быстрые действия бойцов предотвратили еще более серьезный ущерб.
Замир также поручил подготовить подкрепление для усиления Центрального командования, а полиция начала сбор показаний и улик на месте происшествия.
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