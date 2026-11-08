Лукашенко выразил соболезнования народу Польши после теракта в Кракове
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования польскому народу в связи с терактом в Кракове. Об этом сообщает «БелТА».
От имени белорусского народа и себя лично глава государства выразил слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Лукашенко отметил, что в республике с глубокой скорбью восприняли известие о произошедшем в Кракове.
Седьмого ноября около 15:00 по местному времени (17:00 мск) на Главной рыночной площади Кракова некий Михал устроил стрельбу. В результате нападения погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин, 16 человек пострадали, в том числе двое полицейских и сам стрелявший, которого ранили при задержании. По словам прокурора, допросить подозреваемого пока невозможно, он находится в больнице.
В доме в Островце-Свентокшиском, где проживал мужчина, также обнаружили тела его родственников. В Кракове объявили траур до 11 ноября.
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