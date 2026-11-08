Лукашенко выразил соболезнования народу Польши после теракта в Кракове

08 ноября 2026, 13:43

Президент Беларуси Лукашенко соболезнует полякам посте стрельбы в Кракове

Александр Лукашенко (Фото: Kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования польскому народу в связи с терактом в Кракове. Об этом сообщает «БелТА».