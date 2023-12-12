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В Иркутске женщина сбросила детей с 5 этажа, чтобы спасти их от пожара

12 декабря 2023, 08:35
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

В Иркутске в пожаре погибла женщина, еë муж и 9-летний сын.
По данным SHOT, трагедия случилась в Иркутске поздним вечером в доме в 1-м Советском переулке. Пожар вспыхнул в квартире на пятом этаже, где проживала семья с тремя детьми — 4, 7 и 9 лет.

Из окон вырывался огонь и валил густой чëрный дым, но мать смогла подойти к окну и сбросить вниз свою 7-летнюю дочь и 4-летнего сына. Детей ловили соседи, успевшие выбежать из загоревшегося здания. Женщина тоже выпрыгнула из окна, но не удачно. Врачи не смогли спасти ей жизнь.


Выжившие дети в данный момент находятся в реанимации. Их родители и 9-летний брат погибли.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Областная прокуратура возбудила уголовное дело.

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#пожар
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#происшествие
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Заведующая российским детсадом уволилась из-за грамот с украинским гербом
Скандал с украинскими грамотами в хабаровском детсаду закончился увольнениями
12 декабря 2023, 08:43

Фото: istock / Doucefleur

Заведующая детским садом в Хабаровске покинула должность после того, как детям там вручили грамоты с гербом Украины за соревнования. Об этом рассказал мэр города Сергей Кравчук в телеграм-канале.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — сообщил Кравчук.
Мэр также добавил, что после произошедшего во всех детских учреждениях проведут патриотические мероприятия.

Напомним, дети из нескольких детских садов участвовали в соревнованиях по пионерболу. Инструктор по физкультуре загрузила шаблон грамоты в интернете, распечатала и отдала на соревнования.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области таксист обнаружил на трассе отморозившую ноги девочку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Стали известны подробности обстрела норвежского судна в Красном море
AP: в Красном море после ракетного удара загорелся норвежский химический танкер
12 декабря 2023, 07:28

Фото: istock / alekseystemmer

На коммерческом норвежском судне Strinda вспыхнул пожар после попадания ракеты в Красном море. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на частные разведывательные компании.

По данным издания, танкер перевозил химикаты и нефть. Отмечается, что судно шло в Суэцкий канал.

Попадание ракеты, которую запустили с территории подконтрольной хуситами в Йемене, привело к возгоранию. По информации источников, по судну нанесли удар крылатой ракетой наземного базирования.

До этого йеменские хуситы захватили израильское грузовое судно в Красном море и отбуксировали его к побережью Йемена. В ЦАХАЛ  назвали захват «инцидентом глобального масштаба».

Ранее сообщалось, что у побережья Йемена на борту британского корабля вспыхнул пожар. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Минобороны заявило о сбитой над Белгородской областью ракете «Точка-У»
12 декабря 2023, 06:17

Фото: iStock/vladj55

Украина пыталась ударить по объектам на территории РФ тактической ракетой «Точка-У», сообщили в Минобороны РФ. ПВО уничтожила ее над Белгородской областью около 05:00 по московскому времени.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что Дежурные средства противовоздушной обороны сбили воздушную цель над селом Бессоновка. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#белгород
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У побережья Йемена загорелся британский корабль
UKMTO: У побережья Йемена загорелся британский корабль
12 декабря 2023, 06:17

Фото: iStock/Casanowe

В Управлении морских торговых операций (UKMTO) при Военно-морском командовании Великобритании сообщили, что у побережья Йемена на борту британского корабля вспыхнул пожар.
«UKTMO получило сообщение об инциденте с судном в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива», — проинформировали в управлении.

Уточняется, что инцидент случился в Красном море, в 28 километрах от йеменского порта Моха.

«Возгорание на борту судна, международные поисково-спасательные службы проинформированы», — говорится в публикации.

В настоящее время экипаж корабля находится в безопасности. Британские власти ведут расследование.

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#пожар
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Мёртвого мужчину обнаружили в перевернувшейся машине под Южно-Сахалинском
12 декабря 2023, 05:56

Фото: iStock/Media Whalestock

В пригороде Южно-Сахалинска на выезде из Новой Деревни 12 декабря обнаружили мёртвого мужчину в машине. Об этом пишет АСТВ.
Предварительно, водитель Toyota Corolla не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, оказавшись в итоге в канаве с водой.

В настоящее время устанавливаются личность водителя и причины смерти мужчины.

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#смерть
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Гладков сообщил, что ПВО сбила воздушную цель над Белгородской областью
12 декабря 2023, 05:46

Фото: iStock/NatureNow

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет
«Сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
#украина
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Мать челябинского маньяка из Смолино отправили на психиатрическую экспертизу
URA.RU: Мать челябинского маньяка из Смолино отправили в психдиспансер
12 декабря 2023, 05:27

Фото: iStock/sudok1

Мать «смолинского маньяка» Владимира Ческидова из Челябинска, Валентину, принудительно отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Женщина будет находиться в психдиспансере до 30 дней, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного суда.
«Облсуд внес уточнения в постановление Центрального райсуда, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы. На срок до 30 дней. В целом решение суда оставлено без изменения», — цитирует издание заявление суда.

По информации URA.RU, Ческидова направится в психдиспансер 12 декабря. Судебно-психиатрическая экспертиза женщины будет проходить в Челябинске.

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В Нижегородской области после драки подростков возбуждены расследования

В Свердловской области подросток бросился под машину

В Москве родители 15-летней школьницы принимали девушку дочери за парня
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#челябинск
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В Нижегородской области после драки подростков возбуждены расследования
МВД: В Нижегородской области после драки подростков возбуждены расследования
12 декабря 2023, 03:36

Фото: iStock/Dzurag

В Нижегородской области возбуждены административные расследования после драки школьников в городе Шахунья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.
«Возбуждены административные расследования, в рамках которых несовершеннолетние направлены для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Также возбуждено административное расследование по факту причинения 12-летними участниками инцидента побоев 12-летней школьнице», — проинформировали в ведомстве.

В местных Телеграм-каналах ранее появилось видео, на котором подростки избивают школьников. Конфликт якобы произошёл из-за жалобы девочки, которая перед этим была избита учениками другой школы. В настоящее время все участники конфликта установлены, сообщили в полиции.

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#мвд
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В Свердловской области подросток бросился под машину
E1.RU: В Свердловской области 17-летний подросток бросился под машину
12 декабря 2023, 02:58

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В городе Первоуральск Свердловской области 10 декабря вечером подросток прыгнул под машину на проспекте Ильича. Об этом пишет E1.RU.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что после происшествия подросток некоторое время полежал на тротуаре, затем самостоятельно встал и покинул место инцидента.

«Молодой человек бросился под колеса, как только машины начали движения. После столкновения пешеход возвращается на тротуар и ложится, водитель выходит из машины и пытается помочь пострадавшему, но тот уходит за торговые павильоны», — говорится в публикации.

В ГИБДД уточнили, что пострадавшим является 17-летний юноша, который на момент ДТП был трезв. В настоящее время причины его поведения выясняются, по факту происшествия проводится проверка.

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