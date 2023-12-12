В Иркутске женщина сбросила детей с 5 этажа, чтобы спасти их от пожара

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В Иркутске в пожаре погибла женщина, еë муж и 9-летний сын.
По данным SHOT, трагедия случилась в Иркутске поздним вечером в доме в 1-м Советском переулке. Пожар вспыхнул в квартире на пятом этаже, где проживала семья с тремя детьми — 4, 7 и 9 лет.
Из окон вырывался огонь и валил густой чëрный дым, но мать смогла подойти к окну и сбросить вниз свою 7-летнюю дочь и 4-летнего сына. Детей ловили соседи, успевшие выбежать из загоревшегося здания. Женщина тоже выпрыгнула из окна, но не удачно. Врачи не смогли спасти ей жизнь.
Выжившие дети в данный момент находятся в реанимации. Их родители и 9-летний брат погибли.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Областная прокуратура возбудила уголовное дело.
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Из окон вырывался огонь и валил густой чëрный дым, но мать смогла подойти к окну и сбросить вниз свою 7-летнюю дочь и 4-летнего сына. Детей ловили соседи, успевшие выбежать из загоревшегося здания. Женщина тоже выпрыгнула из окна, но не удачно. Врачи не смогли спасти ей жизнь.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Областная прокуратура возбудила уголовное дело.
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Мария Фирсова