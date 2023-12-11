Пенсионерка зарезала любовника на даче в Ленинградской области

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Полицейские в Ленинградской области задержали пенсионерку, подозреваемую в убийстве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что в одном из СНТ области было совершено убийство. Предполагается, что 55-летняя пенсионерка во время конфликта ударила своего 50-летнего любовника ножом в грудь. В результате, было повреждено лёгкое потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался.
По предварительным данным, ссора произошла во время распития алкоголя.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в петербургское отделение ФСБ пришёл 59-летний мужчина, который признался в убийстве двух людей, которое было совершено 30 лет назад. В то время он был членом Тамбовской ОПГ.
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По предварительным данным, ссора произошла во время распития алкоголя.
Ранее сообщалось, что в петербургское отделение ФСБ пришёл 59-летний мужчина, который признался в убийстве двух людей, которое было совершено 30 лет назад. В то время он был членом Тамбовской ОПГ.
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Анастасия Чинкова