Советская «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко оценила российские ремейки старых фильмов
Актриса Наталья Андрейченко назвала бездушными современные ремейки советских фильмов
Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, которую миллионы зрителей запомнили по культовым ролям в картинах «Мэри Поппинс, до свидания!», «Военно-полевой роман» и многих других, назвала бездушными новые российские ремейки советских фильмов. Слова актрисы приводит РИА Новости.
По словам звезды, картины прошлого обладали особой живой энергией, идущей прямо с экрана и наполняющей душу зрителя, способной творить чудеса. Сейчас подобное не повторить. В советское время люди жили иначе, на мир смотрели тоже по-другому: добрее, благодарнее и с большей отдачей.
«Что такое Эффект Кирлиана, уже доказано: пленка фиксирует ауру. Так вот именно этой аурой, любви и добра, питались советские дети. Ее нельзя подкупить или заменить на красивый цветочек искусственного интеллекта», — поделилась Андрейченко.Она также призналась, что не боится появления новой культовой «Мэри Поппинс» при желании режиссеров переснять советскую картину. Артистка не верит, что удастся превзойти существующую версию. Так, например, американские попытки экранизовать известную работу на свой лад разочаровали Андрейченко. В глазах актеров она не увидела ничего, кроме пустоты.
«В конце концов снято немало картин по произведениям Памелы Трэверс. Вспомнить хотя бы последний голливудский с Эмили Блант. Это такой кошмар!», — подытожила она.Напомним, что 3 мая артистке исполняется 70 лет. О долгом творческом и личном жизненном пути Андрейченко от студентки ВГИКа до всесоюзной славы, а затем — эмиграции читайте в материале «Радио 1».