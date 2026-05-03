Советская «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко оценила российские ремейки старых фильмов

03 мая 2026, 05:55

Актриса Наталья Андрейченко назвала бездушными современные ремейки советских фильмов

Наталья Андрейченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, которую миллионы зрителей запомнили по культовым ролям в картинах «Мэри Поппинс, до свидания!», «Военно-полевой роман» и многих других, назвала бездушными новые российские ремейки советских фильмов. Слова актрисы приводит РИА Новости.





По словам звезды, картины прошлого обладали особой живой энергией, идущей прямо с экрана и наполняющей душу зрителя, способной творить чудеса. Сейчас подобное не повторить. В советское время люди жили иначе, на мир смотрели тоже по-другому: добрее, благодарнее и с большей отдачей.





«Что такое Эффект Кирлиана, уже доказано: пленка фиксирует ауру. Так вот именно этой аурой, любви и добра, питались советские дети. Ее нельзя подкупить или заменить на красивый цветочек искусственного интеллекта», — поделилась Андрейченко.

«В конце концов снято немало картин по произведениям Памелы Трэверс. Вспомнить хотя бы последний голливудский с Эмили Блант. Это такой кошмар!», — подытожила она.