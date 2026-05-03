«Нехорошо получается»: Финский президент оказался за решёткой при общении с местными жителями
Iltalehti: Стубб решил пошутить про ограничение свободы и попал в неловкую ситуацию
Президент Финляндии Александр Стубб попал в неловкую ситуацию из-за неудачной шутки про ограничение свободы. Про инцидент, который случился при встрече с жителями Хельсинки, рассказывает газета Iltalehti.
Во время общения с горожанами Стубб вместе с супругой оказался за решёткой ограды президентского дворца и попытался обыграть этот момент, указав на двусмысленность. Идея пришла финскому лидеру в голову, когда один из участников мероприятия попросил у него согласия на снимок.
«Сделать совместное фото сложновато. Сфотографируйте оттуда. Вот так, президент за решёткой. Нехорошо получается», — заявил Стубб.Стоящая рядом горожанка указала: «Вам идёт, вы замечательная пара». В публикации подчеркивается, что глава государств сразу попытался сменить тему. Он свёл все к комплименту в сторону жены, отметив, что она намного замечательнее него.
