«Нехорошо получается»: Финский президент оказался за решёткой при общении с местными жителями

Президент Финляндии Александр Стубб попал в неловкую ситуацию из-за неудачной шутки про ограничение свободы. Про инцидент, который случился при встрече с жителями Хельсинки, рассказывает газета Iltalehti.



Во время общения с горожанами Стубб вместе с супругой оказался за решёткой ограды президентского дворца и попытался обыграть этот момент, указав на двусмысленность. Идея пришла финскому лидеру в голову, когда один из участников мероприятия попросил у него согласия на снимок.

«Сделать совместное фото сложновато. Сфотографируйте оттуда. Вот так, президент за решёткой. Нехорошо получается», — заявил Стубб.
Стоящая рядом горожанка указала: «Вам идёт, вы замечательная пара». В публикации подчеркивается, что глава государств сразу попытался сменить тему. Он свёл все к комплименту в сторону жены, отметив, что она намного замечательнее него.

Мария Моисеева

