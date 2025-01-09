В Иркутской области ребёнок насмерть разбился на снегоходе

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Двое детей, брат и сестра, катались на снегоходе в Заларском районе Иркутской области и перевернулись. В результате от полученных травм 11-летний мальчик погиб на месте.
О трагедии сообщил глава региона Игорь Кобзев. В своём телеграм-канале он уточнил, что несчастный случай произошёл неподалёку от детского летнего лагеря «Орлёнок» в девяти километрах от посёлка Залар. 13-летняя девочка получила тяжёлые травмы. По словам губернатора, сейчас она находится в реанимации Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске под наблюдением медиков. Врачи оценивают состояние пациентки как стабильно тяжёлое.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). Региональная прокуратура со своей стороны также начала проверку.
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По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). Региональная прокуратура со своей стороны также начала проверку.
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Александр Бойцов