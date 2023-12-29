Под Оренбургом снегоход с мужчиной и подростком на скорости столкнулся с машиной

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В городе Бузулук Оренбургской области на перекрёстке снегоход на огромной скорости въехал в борт автомобиля. От удара у машины отлетел бампер, а водитель и пассажир «Бурана» вылетели на дорогу.
Мужчина, управлявший «Бураном» без соответствующих прав, от прохождения освидетельствования на алкоголь отказался. На него было составлено два административных протокола: за отказ от теста на алкоголь и за создание аварийной ситуации.
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