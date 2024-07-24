В Испании вынесли приговор пенсионеру, отправлявшему взрывчатку в посольство Украины

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Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 18 годам тюрьмы пенсионера Помпейо Гонсалеса, который отправил в посольство Украины в Мадриде письма с самодельной взрывчаткой. Об этом сообщает новостное агентство Europa Press.
Отмечается, что 76-летний испанец был приговорён к 10 годам лишения свободы по статье о терроризме и к восьми годам за изготовление и использование взрывных устройств в террористических целях.
По словам судьи, обвиняемый добивался оказания давления на власти Испании и США для прекращения дальнейшей поддержки Украины.
Пенсионер был задержан полицией в конце прошлого года. С ноября по декабрь 2022 года он отправил шесть писем с взрывчаткой внутри. В частности, такие письма приходили лично премьер-министру Испании Педро Санчесу, в посольства США и Украины.
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По словам судьи, обвиняемый добивался оказания давления на власти Испании и США для прекращения дальнейшей поддержки Украины.
Пенсионер был задержан полицией в конце прошлого года. С ноября по декабрь 2022 года он отправил шесть писем с взрывчаткой внутри. В частности, такие письма приходили лично премьер-министру Испании Педро Санчесу, в посольства США и Украины.
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Анастасия Чинкова