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В Испании вынесли приговор пенсионеру, отправлявшему взрывчатку в посольство Украины

Europa Press: 18 лет дали испанцу, отправившему взрывчатку в посольство Украины
24 июля 2024, 01:48
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 18 годам тюрьмы пенсионера Помпейо Гонсалеса, который отправил в посольство Украины в Мадриде письма с самодельной взрывчаткой. Об этом сообщает новостное агентство Europa Press.
Отмечается, что 76-летний испанец был приговорён к 10 годам лишения свободы по статье о терроризме и к восьми годам за изготовление и использование взрывных устройств в террористических целях.

По словам судьи, обвиняемый добивался оказания давления на власти Испании и США для прекращения дальнейшей поддержки Украины.



Пенсионер был задержан полицией в конце прошлого года. С ноября по декабрь 2022 года он отправил шесть писем с взрывчаткой внутри. В частности, такие письма приходили лично премьер-министру Испании Педро Санчесу, в посольства США и Украины.

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#украина
Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» пытался уничтожить доказательства
24 июля 2024, 03:21

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве терроризму, по указанию организаторов пытался уничтожить доказательства преступления до своего задержания. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предпринял попытку уничтожения средств совершения теракта и иных доказательств совершения преступления.

Также данные следствия гласят, что Юсуфзода за несколько дней до произошедшего перечислил своему соучастнику средства на обеспечение проживания остальных террористов. Также он передал часть денег другому исполнителю уже после теракта.

В начале апреля Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду, который в ходе опроса рассказал, что является уроженцем Таджикистана, женат и имеет трёх детей. До задержания он неофициально работал разнорабочим на стройке.

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#суд
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#террористы
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Рыболовное судно с россиянами на борту затонуло у Фолклендских островов, есть погибшие
Рыболовное судно с россиянами затонуло в Атлантическом океане
24 июля 2024, 02:46

Фото: iStock/studio-fi

Рыболовное судно с россиянами на борту затонуло в районе Фолклендских островов в Атлантическом океане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что судно Argos Georgia затонуло рано утром во вторник. Рыбаки успели подать сигнал бедствия и покинуть судно в спасательной шлюпке.

В настоящее время нет подтверждённой информации о нахождении на спасательном плоту граждан России.

Всего на борту судна находилось 27 рыболовов, среди которых – восемь россиян, 10 испанцев, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.

В результате потопления погибли шесть человек, семь числятся пропавшими, а 14 удалось спастись на шлюпке.

Поисковые работы были приостановлены из-за плохих погодных условий.

Судно шло под флагом острова Святой Елены.

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#россияне
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Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар в Николаевской области
ГСЧС Украины: масштабный пожар на площади 30 гектаров бушует в Николаеве
24 июля 2024, 00:11

Фото: iStock/ArishaRay

Украинские спасатели не могут потушить пожар на площади в 30 гектаров в Николаевской области. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Отмечается, что возгорание произошло на открытой местности, которая является потенциально загрязнённой взрывоопасными предметами.

Пожарные не могут справиться с огнём из-за трудностей с подъездом техники к очагам горения и высокой растительности.

При этом, по данным ГСЧС, ситуация контролируется, в том числе и с помощью беспилотников, которые помогают следить за ситуацией с воздуха. Угрозы жилым домам нет.

Причину возникновения возгорания Госслужба не раскрыла.

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#пожар
#пожарные
#возгорание
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Санта-Вайлдберрис: «рейдерский» захват, развод Бакальчуков и причем тут Кадыров
Что происходит с Wildberries и Russ: обвинения Кадырова и развод Бокальчуков
23 июля 2024, 22:10

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Объединение Wildberries с группой Russ вызвало волну слухов о «рейдерском захвате» маркетплейса. Что происходит с Wildberries и в каких сейчас отношениях сооснователь компании Татьяна и Владимир Бакальчук — рассказываем в материале «Радио 1».

«Рейдерский захват» Wildberries

Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал в Телеграм-канале запись разговора с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком. Мужчина заявил, что фирма Russ Outdoor, главами которой являются предприниматели Левон и Роберт Мирзояны, пытается завладеть активами Wildberries, используя юридические махинации.

В конце лета Wildberries и компания наружной рекламы Russ Outdoor сообщили об объединении для создания цифровой торговой платформы. Маркетплейс передал 26 юридических лиц новой совместной компании ООО «РВБ», которая была основана в прошлом месяце. Учредителями юрлица являются ООО «Вайлдберриз» (65% компании) и основной владелец Russ — ООО «Стинн» (35%).

Однако Татьяна Бакальчук отрицает заявления мужа и утверждает, что на самом деле разводится с ним.
Wildberries и группа компаний Russ объединяются для создания цифровой платформы
Wildberries и группа компаний Russ объединяются для создания цифровой платформы

Развод Татьяны и Владимира Бакальчук

Ввиду этого, любые заявления о якобы насильственном захвате площадки – не более, чем слухи. Все дело в бракоразводном процессе Бакальчуков.
«Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий», — заявили в пресс-службе маркетплейса.
По словам Бакальчук, что Владислав не участвует в управлении компанией Wildberries, но ему принадлежит 1% акций. Она также лично подтвердила начало бракоразводного процесса.

Предпринимательница призвала не спасать её и не вводить людей в заблуждение разговорами о рейдерском захвате.
«Я не являюсь заложницей», — подчеркнула Татьяна.

Что ранее говорила Татьяна Бакальчук о муже

«Мы с мужем — настоящая dream team»
Однажды под таким заголовком вышло интервью Татьяны Бакальчук в Marie Claire. Оказалось, что эта цитата принадлежит журналисту, а сама основательница Wildberries, похоже, таких фраз не произносила.

Как-то Татьяна заявляла, что Wildberries мог бы стать историей, когда интересная идея продается какому-нибудь фонду. Этого не произошло благодаря Владимиру, отмечает соосновательница.
«Он по образованию физик-математик со всеми вытекающими следствиями»
Также она говорила, что пара прошла на курсах в Институте Адизеса тест, который показал, что у Владимира сильнее аналитика, а у Татьяны — эмпатия.
«Это помогает и в коллективе, и с деловыми партнерами»
Бизнесвумен отмечала, что они оба интроверты и не стремятся к публичности.
«Я не люблю интервью и выступления на бизнес-конференциях. Я понимала, что это стало моим следующим вызовом. Владислав публичность не любит еще больше, чем я. Поэтому здесь стоял вопрос, скорее всего, кому правильнее идти в информационное поле. И теперь публичность — мероприятия, интервью и конференции — рассматриваю как обязательную часть моей работы»
«Это не рейдерский захват. Это развод»: Бакальчук объяснила, что происходит с Wildberries
«Это не рейдерский захват. Это развод»: Бакальчук объяснила, что происходит с Wildberries

Что говорит Владислав Бакальчук

В разговоре с РИА Новости сооснователь «ягодок» заявил, что сохранение семьи для него стоит на первом месте. У пары семеро детей, а до появления Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения.
«Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане. Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю всё, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей», — сказал он.
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Задувший свечи в московском храме мигрант пройдет принудительное лечение
В Москве суд отправил в психлечебницу мигранта, потушившего свечи в церкви
23 июля 2024, 21:59

Фото: istock / Zolnierek

Мигранта, демонстративно задувшего свечи в одном из храмов на юго-западе Москвы, отправили на принудительное психиатрическое лечение. Об этом проинформировал Телеграм-канал столичной прокуратуры.
«К нему (нарушителю — ред.) применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа», — сказано в сообщении.
19 июня следственное управление СК РФ по Москве сообщило, что в храме на юго-западе столицы неизвестный подошел к поминальному столу и задул стоявшие на нем свечи. Мужчина сделал это вместе с сообщником, внимавшим все на камеру.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Выяснилось, что нарушитель — гражданин Таджикистана. Менее чем через неделю СК сообщил о завершении расследования и результатах экспертизы, по которым обвиняемый признан нуждающимся в принудительном лечении.

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Виновного в расправе над Игорем Тальковым установили с помощью рубашке
СК: убийцу Игоря Талькова установили благодаря кровавым следам на рубашке
23 июля 2024, 20:37

Фото: РИА Новости / Галина Кмит

Фрагменты окровавленной рубашки концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана сыграли ключевую роль в раскрытии убийства музыканта. Об этом проинформировал городской главк СК РФ.
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга во вторник провел предварительное судебное заседание по уголовному делу об убийстве Талькова, обвиняемым по которому проходит Шляфман.

Благодаря генетической экспертизе вина концертного директора доказали.

Как установило следствие, в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом и представителем одного из артистов завязался конфликт. Во время ссоры обвиняемый сделал выстрел в своего оппонента, но пуля попала в Игоря Талькова, который погиб от полученного ранения.

Шляфман в 1992 году уехал в Израиле, его заочно привлекли в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее отец байкерши-блогера МотоТани высказался о гибели дочери. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Подмосковные ветеринары спасли 16-летнюю кошку Мусю с отёком лёгких
23 июля 2024, 19:45

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные ветеринары спасли 16-летнюю кошку с затруднённым дыханием. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
На Дмитровскую ветеринарную станцию поступила кошка Муся в тяжёлом состоянии. Хозяин рассказал, что у питомца наблюдалась одышка, но кошка всё равно оставалась активной. Однако за день до приёма животное резко отказалось пить и есть.
«Ветеринары осмотрели кошку и заметили синюшную окраску слизистых, повышенное сердцебиение, отклонение в дыхании. Рентген показал большое количество жидкости в грудной полости и, как следствие, отёк легких. Состояние кошки было критическим, специалисты экстренно провели ей кислородотерапию. Дыхание было восстановлено, но животному ещё потребуется диагностика для выяснения причин гидроторакса. Сейчас Муся проходит лечение», – отметили в министерстве.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Госветслужбе Московской области пояснили, что учащённое дыхание, частое сердцебиение, кашель, заторможенность или беспокойство у животного — тревожные симптомы. В этом случае нельзя откладывать визит к ветеринару.

К тому же каждый год питомец должен проходить диспансеризацию. Это поможет снизить риск непредвиденных заболеваний. Осмотр проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона.

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#подмосковье
#московская область
#дмитров
#здоровье
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Мосэнерго: повреждение произошло вне территории ТЭЦ в Мытищах
23 июля 2024, 18:51

Фото: iStock / Smederevac

Аварии на оборудовании ТЭЦ-27 в Мытищах не было. Повреждение произошло за пределами территории электростанции. Сейчас напряжение подано, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосэнерго.
Ранее в администрации городского округа Мытищи заявили, что произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27.
«Затронуты улицы Юбилейная, Белобородова, Кедрина и 1-й Рупасовский переулок. Ведётся переподключение на резервные источники питания», – говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.
ТЭЦ-27, она же Северная ТЭЦ, ввели в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она обеспечивает теплом и светом более 1 млн потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также жителей Мытищ.

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#тэц
#авария
#мытищи
#энергетика
#подмосковье
#московская область
#теплоснабжение
#электричество
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На ТЭЦ в Мытищах устраняют последствия аварийного отключения
23 июля 2024, 18:34

Фото: iStock / Ignatiev

На ТЭЦ-27 в Мытищах произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в администрации городского округа.
«Администрация информирует, что произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27. Затронуты улицы Юбилейная, Белобородова, Кедрина и 1-й Рупасовский переулок. Ведётся переподключение на резервные источники питания», – говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.
Как сказано на сайте Мосэнерго, ТЭЦ-27, которую также называют Северной ТЭЦ, ввели в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она обеспечивает теплом и светом более 1 млн потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также жителей города Мытищи. В составе станции – три энергоблока.

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#тэц
#электричество
#подмосковье
#московская область
#мытищи
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