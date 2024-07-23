Готовивший поджог мечети в Белгороде хотел расжечь межрелигиозный конфликт

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Поджог мечети в Белгороде был спланирован спецслужбами Украины с целью спровоцировать конфликт между христианами и мусульманами, сообщили в ТАСС.
Двое жителей Мариуполя были задержаны за подготовку теракта в Белгороде. Они планировали поджечь мечеть по заданию украинских спецслужб.
Второй задержанный сообщил, что его задачей было организовать поджог мечети в Белгороде. По его словам, он должен был приехать туда и передать деньги, когда люди выполнят работу.
ФСБ сообщила, что задержанные были завербованы украинскими спецслужбами в июне этого года. Они планировали выехать в Белгород и поджечь городскую мечеть за деньги. Планы были раскрыты и пресечены. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация совершения террористического акта».
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«Один из задержанных признался, что в марте ему позвонил друг, который находится в тюрьме в Днепре. Друг предложил ему совершить теракт за деньги. Задержанный согласился и вместе с братом планировал купить коктейли Молотова и бросить их в мечеть. Он также подтвердил, что теракт должен был быть совершён по заданию украинских спецслужб», — сообщили в издании.
Второй задержанный сообщил, что его задачей было организовать поджог мечети в Белгороде. По его словам, он должен был приехать туда и передать деньги, когда люди выполнят работу.
ФСБ сообщила, что задержанные были завербованы украинскими спецслужбами в июне этого года. Они планировали выехать в Белгород и поджечь городскую мечеть за деньги. Планы были раскрыты и пресечены. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация совершения террористического акта».
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Мира Полтева