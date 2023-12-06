В Италии арестуют шесть человек, помогавших сбежать россиянину Артему Уссу

В Италии полицейские начали операцию по аресту шести человек, помогавших российскому предпринимателю Артему Уссу бежать из-под домашнего ареста. Об этом пишет РИА Новости.
«В эти часы карабинеры в сотрудничестве с агентством ЕС Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца и пяти иностранцев, которых выследили за рубежом», — проинформировали в управлении карабинеров.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов ведут работу на территории провинции Брешия, расположенной близ Милана, а также в Хорватии и Словении.
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Диана Аванесян