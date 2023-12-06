В Краснодарском крае 16 человек пострадали в ДТП с маршруткой и бензовозом

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Число пострадавших в ДТП с бензовозом маршрутным автобусом в Краснодарском крае выросло до 16. Об этом сообщается в Телеграм-канале оперштаба Кубани.
«Сегодня во второй половине дня на автодороге А-289 произошла авария с участием бензовоза марки КАМАЗ и маршрутного автобуса IVECO. По оперативным данным, пострадали 16 человек», — говорится в публикации.
Отмечается, что на место ДТП вылетела санавиация. Пострадавших доставили в ЦРБ Славянска-на-Кубани, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
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Диана Аванесян