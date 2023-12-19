В издательство «Захаров», издающее книги Бориса Акунина*, пришли с обыском

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Сотрудники Следственного комитета пришли в издательство «Захаров» с обыском.
Об этом сообщили в самом издательстве. «Захаров» публикует Акунина* с 90-х годов.
Ранее писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и завели уголовное дело. Писатель обвиняется в распространении фейков о ВС РФ, а также в призывах к экстремистской деятельности по статьям 205.2 и 207.3 УК РФ.
Борис Акунин* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) в настоящий момент проживает в Лондоне. Он является автором «Азазель», «Статский советник», «Турецкий гамбит», «Плевок дьявола», «История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии» и многих других.
Провести проверку в отношении писателя потребовали после его слова в «Шоу Вована и Лексуса» о том, что он согласен с утверждением «хороший русский — мёртвый русский». Он также назвал нормальными атаки на Крымский мост и российские города, а затем призвал к разделению РФ на конфедерации.
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*Внесён Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов
Ранее писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и завели уголовное дело. Писатель обвиняется в распространении фейков о ВС РФ, а также в призывах к экстремистской деятельности по статьям 205.2 и 207.3 УК РФ.
Провести проверку в отношении писателя потребовали после его слова в «Шоу Вована и Лексуса» о том, что он согласен с утверждением «хороший русский — мёртвый русский». Он также назвал нормальными атаки на Крымский мост и российские города, а затем призвал к разделению РФ на конфедерации.
Читайте также:
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Против писателя Акунина* возбудили уголовное дело о фейках
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*Внесён Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов
Мария Фирсова