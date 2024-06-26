В Карелии во время турпохода погиб семилетний ребёнок

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На Ладожском озере во время туристического похода погиб семилетний ребёнок. Трагедия произошла в Лахденпохском районе Карелии.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, группа туристов, состоявшая из взрослых и детей, отдыхала на острове Путсаари. Во время прогулки семилетний ребёнок отстал от общей группы. Его потеряли из виду. Хватились ребёнка быстро и нашли буквально через несколько минут. Мальчик был в воде и уже не подавал признаков жизни.
Сотрудники МЧС напоминают, что детей не следует оставлять без присмотра даже на короткое время. Отвесные берега и обрывы представляют серьёзную опасность даже для взрослых, а маленький ребёнок, упавший с них в воду, становится совершенно беспомощным. Ответственность за безопасность детей лежит на сопровождающих их взрослых, напоминают специалисты МЧС.
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