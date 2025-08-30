Достижения.рф

В Петербурге хулиган напал на водителя автобуса

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Санкт-Петербурге хулиган напал на водителя автобуса. Об этом пишет Telegram-канал «Конкретно.ру».



27 августа на Парашютной улице у автобусной остановки произошло нападение на водителя автобуса № 219. Мужчина нанес водителю удар по голове и распылил в его сторону перцовый баллончик.

В результате инцидента пострадавший получил химический ожог роговицы и конъюктивы первой степени, что потребовало медицинского вмешательства. Правоохранительные органы задержали нападавшего — им оказался 49-летний житель Санкт-Петербурга. В отношении преступника возбуждено уголовное дело.

Екатерина Коршунова

