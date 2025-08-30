В Петербурге хулиган напал на водителя автобуса
В Санкт-Петербурге хулиган напал на водителя автобуса. Об этом пишет Telegram-канал «Конкретно.ру».
27 августа на Парашютной улице у автобусной остановки произошло нападение на водителя автобуса № 219. Мужчина нанес водителю удар по голове и распылил в его сторону перцовый баллончик.
В результате инцидента пострадавший получил химический ожог роговицы и конъюктивы первой степени, что потребовало медицинского вмешательства. Правоохранительные органы задержали нападавшего — им оказался 49-летний житель Санкт-Петербурга. В отношении преступника возбуждено уголовное дело.
