Перестрелку возле ТЦ в Дагестане устроил чемпион мира по боевому самбо

30 августа 2025, 09:52

Mash: стрельбу в махачкалинском ТЦ устроил чемпион мира по боевому самбо Алхасов

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов устроил перестрелку возле торгового центра в Махачкале. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».