Перестрелку возле ТЦ в Дагестане устроил чемпион мира по боевому самбо
Mash: стрельбу в махачкалинском ТЦ устроил чемпион мира по боевому самбо Алхасов
Чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов устроил перестрелку возле торгового центра в Махачкале. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».
Сначала боец ММА, находившийся вместе с женой, вступил в конфликт с прохожим. Затем Алхасов применил травматическое оружие, стреляя в оппонента как минимум дважды. После этого он увел жену и попытался скрыться с места происшествия.
За такие действия Алхасову может быть предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ.
В своей профессиональной карьере Алхасов провел десять боев. Из них восемь завершились его победой, один — поражением, а один бой не состоялся.
Читайте также: