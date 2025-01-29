В Калужской области убили трёх лесничих — видео

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Калужской области
Следственное управление СК России по Калужской области показало кадры с места убийства трех сотрудников лесничества. Страшная расправа произошла в Куйбышевском районе неподалёку от деревни Усохи.
Видео с места событий опубликовала пресс-служба ведомства. На кадрах можно увидеть сожжённый УАЗ лесников на деревенской улице. Около машины на земле лежит оружейная гильза. Рядом — дома и хозяйственные постройки, возле которых произошло тройное убийство. Криминалисты и следователи продолжают сбор доказательств и улик в доме подозреваемого.
Сегодня, 29 января, пять сотрудников лесной охраны приехали в Усохи к «черному лесорубу», чтобы разобраться по поводу сигнала о незаконной заготовке леса. Мужчина открыл по ним огонь. В результате трое сотрудников ведомства получили ранения, несовместимые с жизнью. Тело одного из них было найдено в сгоревшей машине. Ещё один раненый лесник доставлен в больницу.
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Александр Бойцов