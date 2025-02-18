В Канаде перевернулся самолет во время посадки в аэропорту в Торонто. Пострадали 15 человек

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Во время посадки в канадском аэропорту в Торонто перевернулся самолетом, 15 пассажиров которого пострадали в происшествии. Об этом рассказали в Mash.
«Пассажирский самолёт авиакомпании Delta Airlines перевернулся во время посадки в аэропорту канадского Торонто», — пишут в telegram-канале.
По предварительным данным, во время крушения на борту находилось около 100 человек. Из них в результате происшествия пострадали 15 пассажиров.
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