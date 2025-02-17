СК: в квартире убитых экс-мэра Самары и его жены нашли следы крови

Фото: Телеграм @sledcom_press
Следователи обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов в квартире убитых экс-мэра Самары и его супруги, сообщил СК в Телеграм-канале.
Следователи выяснили, что помещение обработали химией, а мебель убрали для сокрытия следов преступления.
В убийстве Тархова и его супруги обвиняют внучку Екатерину. Во время расследования выяснили, что за своего деда она получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды, размер который составил 1 млн рублей.
Тела экс-мэра Саратова и его жены ещё ищут.
Ранее стало известно, что сообщником внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова, расправившейся с дедом и его женой, мог быть её любовник-заключённый, приговоренный к десяти годам лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере.
Выяснилось, что вся семья Тарховых тесно связана с криминалом.
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6-летний правнук убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова находится в детдоме
В убийстве Тархова и его супруги обвиняют внучку Екатерину. Во время расследования выяснили, что за своего деда она получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды, размер который составил 1 млн рублей.
Тела экс-мэра Саратова и его жены ещё ищут.
Ранее стало известно, что сообщником внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова, расправившейся с дедом и его женой, мог быть её любовник-заключённый, приговоренный к десяти годам лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере.
Выяснилось, что вся семья Тарховых тесно связана с криминалом.
Читайте также:
На шоу «Малахова» вскрыта ужасающая переписка экс-мэра Самары с внучкой. Убит ли Тархов на самом деле? Грязные тайны семьи чиновника
Не получила от бабушки с дедушкой 15 млн, а мать сидит за вымогательство: почему внучка экс-мэра Самары расчленила родных
6-летний правнук убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова находится в детдоме
Ольга Енгалычева