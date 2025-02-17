От лица ничего не осталось: двое подростков из Краснодарского края зверски забили многодетную мать и изнасиловали ее труп

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В поселке Псебай Краснодарского края в 2018 году произошло леденящее душу преступление: двое подростков забили камнем Наталью, мать пятерых детей, после чего изнасиловали и бросили почти обнаженное тело посреди дороги. Дело пытались замять, так как одним из убийц оказался сыном влиятельного местного жителя, но все-таки виновники получили по заслугам. Подробности жуткого убийства приводит «Радио 1».
Безнаказанность и вседозволенность
В 2018 году в Псебае появилась банда подростков, держащая в страхе местных жителей. Главарем был Максим Бондаренко из обеспеченной семьи, который бросил школу после девятого класса и собрал вокруг сверстников, разделявших его интересы. Так, подростки злоупотребляли алкоголем, устраивали тусовки на улице, приставали к прохожим, воровали и дрались. Однако полиция никаких действий не предпринимала.
Один раз Максима все же задержали за попытку кражи дорогой куртки, но папа быстро «выкупил» сыночка, и дело замяли. Безнаказанность и вседозволенность вскружили Максиму голову. Как-то он отдыхал с друзьями в кафе «Ивушка», где повстречал мать своего бывшего одноклассника, которая сидела там с подругой. Пьяные подростки завели с женщинами разговор в грубой манере, Максим обращался ко взрослым женщинам на «ты» и даже попытался пристать к Наталье, которая старше него на 23 года. Та оттолкнула его, и парень упал в ближайший мусорный бак.
Били камнем по лицу и насиловали
Самолюбие Максима Бондаренко было уязвлено. Тем не менее он извинился и вернулся с друзьями за свой столик. Казалось бы, конфликт исчерпан. Женщины засобирались домой, идти им нужно было в разные стороны. Тогда подростки вежливо предложили проводить их до дома. Один парень прошел провожать подругу, а 16-летний Максим с 20-летним товарищем — Наталью, которая домой больше не вернулась.
На середине пути кто-то из них схватил булыжник и начал им бить женщину по голове и лицу. Он бил до тех пор, пока от лица Натальи не осталось лишь кровавое месиво. Всего было нанесено не менее 19 ударов. Женщина кричала и умоляла о помощи, но никто ее так и не спас. Закончив избиение, изверги изнасиловали женщину и добили, а после продолжили насиловать уже бездыханное тело, затем, оставив из одежды только майку, выбросили изувеченную жертву посреди дороги.
Спустя некоторое время тело Натальи нашли, но опознать ее было невозможно, так как лицо представляло собой окровавленный кусок мяса. Сделать это удалось лишь благодаря паспорту убитой.
Позже жители села признались, что слышали ужасные крики Натальи, но никто так и не решился попробовать ее спасти. Каждый опасался за свою собственную жизнь.
Фото: iStock/Motortion
Расследование убийства
Первым подозреваемым в убийстве матери пятерых детей стал ее супруг Алексей. Следствие решило, что мужчина внезапно решил избавиться от жены. Однако эту версию быстро отмели.
Изучив камеры видеонаблюдения у кафе «Ивушка», силовики заметили, что женщина шла в сторону дома в сопровождении двух подростков, личности установить труда не составило. С этого момента начали происходить странные вещи. Сначала дело рассматривали только по статье «Убийство», а о насилии и зверском избиении камнем речи не шло.
Бондаренко тем временем, открыто брал вину за преступление на себя, но оказалось, что он состоит на учете в психдиспансере: заботливый папа оперативно купил нужную справку, согласно которой сынок является невменяемым и признать его виновным невозможно.
Справедливость восторжествовала
После похорон родственники, поняв, что дело попросту пытаются замять, быстро изъяли все имеющиеся документы и подали жалобы в вышестоящие инстанции. Местные жители на этот раз в стороне не остались: они устраивали митинги, требуя справедливого расследования убийства и наказания для убийц.
Так, о зверском преступлении заговорили федеральные СМИ, а в ход расследования вмешались следователи центрального аппарата Следственного комитета.
К тому моменту Максим уже передумал признаваться в убийстве и начал все валить на своего товарища.
В 2019 году суд признал виновными обоих. Несовершеннолетнего Бондаренко приговорили к девяти 9 годам и 11 месяцам воспитательной колонии. Однако при достижении совершеннолетия его перевели в колонию общего режима. При этом его друг Савелий Никифоров получил 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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