От лица ничего не осталось: двое подростков из Краснодарского края зверски забили многодетную мать и изнасиловали ее труп

В поселке Псебай Краснодарского края в 2018 году произошло леденящее душу преступление: двое подростков забили камнем Наталью, мать пятерых детей, после чего изнасиловали и бросили почти обнаженное тело посреди дороги. Дело пытались замять, так как одним из убийц оказался сыном влиятельного местного жителя, но все-таки виновники получили по заслугам. Подробности жуткого убийства приводит «Радио 1».