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От лица ничего не осталось: двое подростков из Краснодарского края зверски забили многодетную мать и изнасиловали ее труп

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В поселке Псебай Краснодарского края в 2018 году произошло леденящее душу преступление: двое подростков забили камнем Наталью, мать пятерых детей, после чего изнасиловали и бросили почти обнаженное тело посреди дороги. Дело пытались замять, так как одним из убийц оказался сыном влиятельного местного жителя, но все-таки виновники получили по заслугам. Подробности жуткого убийства приводит «Радио 1».

Безнаказанность и вседозволенность


В 2018 году в Псебае появилась банда подростков, держащая в страхе местных жителей. Главарем был Максим Бондаренко из обеспеченной семьи, который бросил школу после девятого класса и собрал вокруг сверстников, разделявших его интересы. Так, подростки злоупотребляли алкоголем, устраивали тусовки на улице, приставали к прохожим, воровали и дрались. Однако полиция никаких действий не предпринимала.

Один раз Максима все же задержали за попытку кражи дорогой куртки, но папа быстро «выкупил» сыночка, и дело замяли. Безнаказанность и вседозволенность вскружили Максиму голову. Как-то он отдыхал с друзьями в кафе «Ивушка», где повстречал мать своего бывшего одноклассника, которая сидела там с подругой. Пьяные подростки завели с женщинами разговор в грубой манере, Максим обращался ко взрослым женщинам на «ты» и даже попытался пристать к Наталье, которая старше него на 23 года. Та оттолкнула его, и парень упал в ближайший мусорный бак.

Били камнем по лицу и насиловали


Самолюбие Максима Бондаренко было уязвлено. Тем не менее он извинился и вернулся с друзьями за свой столик. Казалось бы, конфликт исчерпан. Женщины засобирались домой, идти им нужно было в разные стороны. Тогда подростки вежливо предложили проводить их до дома. Один парень прошел провожать подругу, а 16-летний Максим с 20-летним товарищем — Наталью, которая домой больше не вернулась.

На середине пути кто-то из них схватил булыжник и начал им бить женщину по голове и лицу. Он бил до тех пор, пока от лица Натальи не осталось лишь кровавое месиво. Всего было нанесено не менее 19 ударов. Женщина кричала и умоляла о помощи, но никто ее так и не спас. Закончив избиение, изверги изнасиловали женщину и добили, а после продолжили насиловать уже бездыханное тело, затем, оставив из одежды только майку, выбросили изувеченную жертву посреди дороги.

Спустя некоторое время тело Натальи нашли, но опознать ее было невозможно, так как лицо представляло собой окровавленный кусок мяса. Сделать это удалось лишь благодаря паспорту убитой.

Позже жители села признались, что слышали ужасные крики Натальи, но никто так и не решился попробовать ее спасти. Каждый опасался за свою собственную жизнь.


Фото: iStock/Motortion

Расследование убийства


Первым подозреваемым в убийстве матери пятерых детей стал ее супруг Алексей. Следствие решило, что мужчина внезапно решил избавиться от жены. Однако эту версию быстро отмели.

Изучив камеры видеонаблюдения у кафе «Ивушка», силовики заметили, что женщина шла в сторону дома в сопровождении двух подростков, личности установить труда не составило. С этого момента начали происходить странные вещи. Сначала дело рассматривали только по статье «Убийство», а о насилии и зверском избиении камнем речи не шло.

Бондаренко тем временем, открыто брал вину за преступление на себя, но оказалось, что он состоит на учете в психдиспансере: заботливый папа оперативно купил нужную справку, согласно которой сынок является невменяемым и признать его виновным невозможно.

Справедливость восторжествовала


После похорон родственники, поняв, что дело попросту пытаются замять, быстро изъяли все имеющиеся документы и подали жалобы в вышестоящие инстанции. Местные жители на этот раз в стороне не остались: они устраивали митинги, требуя справедливого расследования убийства и наказания для убийц.

Так, о зверском преступлении заговорили федеральные СМИ, а в ход расследования вмешались следователи центрального аппарата Следственного комитета.

К тому моменту Максим уже передумал признаваться в убийстве и начал все валить на своего товарища.

В 2019 году суд признал виновными обоих. Несовершеннолетнего Бондаренко приговорили к девяти 9 годам и 11 месяцам воспитательной колонии. Однако при достижении совершеннолетия его перевели в колонию общего режима. При этом его друг Савелий Никифоров получил 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Подозреваемую в вымогательстве 5 млн руб. задержали полицейские в Москве
20 февраля 2025, 11:52

Фото: istockphoto/???? ??????

Подозреваемую в вымогательстве на сумму в пять миллионов рублей задержали столичные полицейские при поддержке Росгвардии. Уточняется, что речь идет о 31-летней петербурженке.
«По предварительным данным, ранее знакомая с потерпевшим злоумышленница требовала от него более 5 миллионов рублей, угрожая распространением в интернете сведений, порочащих его честь и достоинство. Потерпевший обратился в полицию», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что девушку задержали на встрече с потерпевшим в ресторане, когда она получила муляж в виде денег. Сейчас следователи разбираются в деталях. Открыто уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере.

Ранее стало известно о задержании жителя Белоруссии при попытке провоза наркотиков в Россию.

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#россия
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#росгвардия
#новости
#вымогательство
#криминал
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Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области, двое пострадали
20 февраля 2025, 11:25

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Два человека пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области, передает 112. Уточняется, что они живы, инцидент произошел в районе населенного пункта Новоликеево в Кстовском округе.
Пилот лично вызвал экстренные службы, рассказав о случившемся. Судно загорелось после крушения. Известно, что речь идет о легкомоторнике RV-7.

Ранее сообщалось, что российские таможенники задержали гражданина Белоруссии с крупной партией наркотиков. Уточнялось, что мужчина пытался провести их в кабине фуры. Речь идет о 140 килограммах гашиша, что квалифицируется, как особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело, проведена соответствующая экспертиза. Теперь мужчине грозит пожизненный срок.

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#крушение
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Таможенники задержали жителя Белоруссии, пытавшегося провести в РФ 140 кг гашиша
20 февраля 2025, 11:12

Фото: istockphoto/Dzurag

Таможенники задержали жителя Белоруссии при попытке провезти в Россию 140 килограммов гашиша. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.
По информации журналистов, злоумышленник вез запрещенные вещества в кабине фуры. Они были спрятаны в тайнике, где спальное место.

При досмотре сотрудники нашли тайник с брикетами, где было темно-коричневое вещество со специфическим запахом. Эксперты установили, что мужчина вез гашиш.

Открыто уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Фигурант может получить высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Шри-Ланке погибла россиянка, пытаясь сделать селфи.

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#мир
#россия
#белоруссия
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#полиция
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Россиянка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения поезда
20 февраля 2025, 09:52

Фото: iStock/DarthArt

Туристка из России погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения всемирно известного туристического поезда, пишет Shot.
Согласно сообщению, 53-летняя Ольга Перминова специально отправилась на остров, потому что мечтала прокатиться по самой красивой железной дороге Азии. Утром 19 февраля россиянка добралась до станции Бадулла, где села в поезд, следующий до Коломбо Форт.

Когда поезд уже приближался к городу Элла, где находится знаменитый 9-арочный мост, женщина высунулась из вагона и начала делать селфи. Туристка не заметила камень и об него на полной скорости, после чего вывалилась из поезда.

Россиянку оперативно отвезли в больницу, однако врачи спасти ее не смогли. Женщина скончалась.

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Дагестанские чиновники расстреляли четырех подрядчиков-строителей школы
20 февраля 2025, 04:45

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

В Дагестане двое чиновников, Алибулат Магомедов и Сайпулакади Магомедов, устроили стрельбу во время конфликта с подрядчиками, которые занимались строительством школы в селе Хурик.
Инцидент произошел 14 февраля, а через три дня подозреваемые сами явились в полицию. Уточняется, что напавшие на работников заранее вооружились огнестрельным оружием.

В пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан сообщили, что четверо строителей получили множественные огнестрельные и травматические ранения и были доставлены в больницу. Часть выстрелов пришлась в жизненно важные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве вечером 19 февраля двое мужчин напали на инспекторов ДПС после остановки их автомобиля для проверки документов. Один из нападавших был задержан на месте, второй скрылся. На данный момент ведутся его поиски.

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