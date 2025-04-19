В Канаде сгорел музей наследия украинской культуры

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В канадской провинции Альберта сгорел музей наследия украинской культуры по открытым небом. Об этом сообщила пресс-служба Королевской конной полиции Канады в своих соцсетях.
Отмечается, что деревня украинского наследия представляет собой музей под открытым небом, в котором актёры-реконструкторы воссоздают быт украинских переселенцев в период с 1899 по 1930 год. На территорию музея были перенесены отреставрированные исторические здания из близлежащих населённых пунктов.
Полиция сообщала о природных пожарах, распространяющихся в провинции. Была проведена эвакуация граждан. Огонь охватил и строения музея.
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Полиция сообщала о природных пожарах, распространяющихся в провинции. Была проведена эвакуация граждан. Огонь охватил и строения музея.
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Анастасия Чинкова