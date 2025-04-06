В Канаде неизвестный забаррикадировался в здании парламента

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В Канаде неизвестный мужчина забаррикадировался в здании парламента. Об этом рассказали полицейские.
«Офицеры находится на месте Парламентского холма, так как мужчина забаррикадировался в восточном блоке. ... Восточное крыло было эвакуировано. Пока нет данных о пострадавших, и полиция продолжает заниматься мужчиной во время данного инцидента», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Инцидент случился в Оттаве, где и расположено здание канадского парламента. Неизвестный забаррикадировался в районе 22:00 по московскому времени. Граждан призвали не приближаться к парламенту. Мотивы забаррикадировавшегося неизвестны.
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