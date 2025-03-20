Семья из Канады назвала весомые причины своего переезда в Липецкую область

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Вышла новая серия проекта RT «Семья — Россия», в которой рассказывается о семье из Канады, которая переехала жить в Липецкую область из-за веских причин.
RT рассказывает о семье Ганицевых, которые переехали в Липецкую область из Канады, чтобы иметь возможность нормально воспитывать своих трех детей.
Глава семьи Александр родился в Молдавии, его супруга Любовь — на Украине. Познакомились они в Канаде, там же и поженились. Спустя время в семье родилось трое детей. Мужчина трудился в сфере информационных технологий, а женщина была детским психотерапевтом.
За время своей работы Любовь поняла, что система детского воспитания в Канаде слишком аморальна. Оказалось, что уже с первых классов детям преподносят в качестве нормы нетрадиционные сексуальные отношения*, а подросткам с 13 лет могут назначить гормональную терапию с последующей операцией по изменению пола*.
Тогда Любовь и Александр приняли решение перевести своих детей на домашнее обучение, а позже и вовсе решили переехать в Россию. В 2021 году семья переехала в Липецкую область и поселилась у реки Воронеж. Там Ганицевы собираются развивать отечественный экотуризм.
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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
Глава семьи Александр родился в Молдавии, его супруга Любовь — на Украине. Познакомились они в Канаде, там же и поженились. Спустя время в семье родилось трое детей. Мужчина трудился в сфере информационных технологий, а женщина была детским психотерапевтом.
За время своей работы Любовь поняла, что система детского воспитания в Канаде слишком аморальна. Оказалось, что уже с первых классов детям преподносят в качестве нормы нетрадиционные сексуальные отношения*, а подросткам с 13 лет могут назначить гормональную терапию с последующей операцией по изменению пола*.
Тогда Любовь и Александр приняли решение перевести своих детей на домашнее обучение, а позже и вовсе решили переехать в Россию. В 2021 году семья переехала в Липецкую область и поселилась у реки Воронеж. Там Ганицевы собираются развивать отечественный экотуризм.
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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
Элина Позднякова