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В Баварии задержали гражданина России по подозрению в убийстве двух украинцев

28 апреля 2024, 17:55
Фото: iStock/aruba200

Фото: iStock/aruba200

В баварском городе Мурнау (Германия) произошло убийство двух граждан Украины, полиция подозревает россиянина. Об этом информирует пресс-служба баварского отделения полиции.
Уточняется, что на территории торгового центра в Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранениями. Один из них скончался на месте от полученных травм, второй был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия врачей, его спасти также не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний россиянин. Полицейские начали расследование двойного убийства.



Ранее сообщалось, что житель Ростовской области открыл стрельбу по движущемуся автомобилю с сидевшими внутри людьми. Убийство произошло неподалёку от хутора Паршиков в Ростовской области.

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#полицейские
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#расследование
#убийство
#украина
Два человека погибли при взрыве боеприпаса в Нахичевани
28 апреля 2024, 18:04

Фото: iStock/RamonCast

Два человека погибли в результате взрыва боеприпаса в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики. Об этом сообщили в Генпрокуратуре, МВД и Агентстве по разминированию Азербайджана.
По данным ведомств, взрыв прогремел на территории населённого пункта Гараагадж. В результате погибли двое местных жителей 1951 и 1970 года рождения.

Отмечается, что сдетонировал ранее неразорвавшийся артиллерийских снаряд, выпущенный вооружёнными силами Армении в ходе Карабахской войны.

Садаракская районная прокуратура начала расследование по факту произошедшего, также назначены соответствующие экспертизы, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.

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#взрыв
#боеприпас
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#азербайджан
#нагорный карабах
#смерть
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Лидера группы «Коррозия металла» оштрафовали за демонстрацию нацистской символики
Музыканта Троицкого оштрафовали на тысячу рублей за нацистскую символику
28 апреля 2024, 17:05

Фото: iStock/Zolnierek

Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого оштрафовали на одну тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Об этом в беседе с ТАСС сообщила директор коллектива Мария Рунова.
Отмечается, что Нижегородский районный суд признал музыканта виновным в совершении административного правонарушения. Решением суда ему назначили штраф в размере одной тысячи рублей.

Судья подчеркнул, что на концерте группы, который состоялся 27 апреля, продавались товары (толстовки, футболки, книги) с запрещённой нацистской символикой. В частности, на одной из продающихся футболок была изображена «Мёртвая голова», которая является знаком различия 3-й танковой дивизии СС.

Троицкий в свою очередь заявил, что не продавал эти товары, а выступал на сцене. Часть товаров, по его словам, привёз другой человек. Однако музыкант признал свою вину и подчеркнул, что не имел умысла вести пропаганду.

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#музыкант
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В Петербурге пенсионерка попала в реанимацию после анестезии в стоматологии
28 апреля 2024, 16:27

Фото: iStock/PeopleImages

В Санкт-Петербурге пенсионерка попала в реанимацию после приема у стоматолога, передает 78.ru.
Происшествие случилось в клинике на проспекте Науки. Дочь пострадавшей пожилой женщины поделилась, что та пришла в стоматологию, ей сделали укол анестезии. После этого пенсионерке стало плохо, пришлось вызывать медиков.

Девушка подчеркнула, что данный случай далеко не первый, когда пациентам этой стоматологии становится плохо.

Ранее сообщалось, что уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пациентки в одной из столичных частных клиник, где ей выполняли операцию по подтяжке живота.

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Ребенку оторвало ногу в ДТП с мотоциклом в Красноярске
28 апреля 2024, 16:15

Фото: iStock/Osobystist

Десятилетнему мальчику оторвало ногу в аварии с мотоциклом в Красноярске. Об этом сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло на Октябрьском мосту. 40-летний мужчина двигался на мотоцикле Honda с десятилетним мальчиком на пассажирском месте.

Водитель мотоцикла совершил столкновение с автомобилем Mercedes и угодил в отбойник. По данным источника, ребенку оторвало ногу, его доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что водитель и два пассажира погибли в лобовой аварии возле Димитровграда. ДТП произошло около двух часов ночи на дороге Димитровград — Узиково — Тольятти.

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Власти Калужской области опровергли информацию о взрыве цистерн с бензином
Шапша: На нефтебазе в Людиново не было взрывов цистерн после попадания БПЛА
28 апреля 2024, 16:03

Фото: Официальный сайт Кремля

В Калужской области опровергли информацию о взрыве цистерны с бензином после падения беспилотника, об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
«В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара», — написал губернатор.

Шапша подчеркнул, что на месте падения беспилотных летательных аппаратов не было ни пожара, ни взрывов.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 28 апреля российские силы ПВО отбили атаку 17 беспилотников в небе над территорией РФ. В частности, атака трёх дронов была отражена в Калужской области. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».

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#калужская область
#взрыв
#бпла
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Тело 4-летнего мальчика, пропавшего в Бурятии, нашли в стиральной машинке
28 апреля 2024, 15:47

Фото: iStock/eranicle

Тело четырехлетнего мальчика, который накануне пропал в Бурятии, нашли в стиральной машинке. Об этом информирует Telegram-канал «112».
Ребенок пропал вечером в субботу, 27 апреля. Поисками мальчика занимались полицейские и волонтеры. Сегодня, 28 апреля, тело малыша обнаружили.

По предварительным данным, мальчика могли убить и спрятать в стиральной машине в гараже-пристройке его же дома. Сотрудники Следственного комитета ожидают результатов экспертизы для выяснения точной причины смерти.

Уточняется, что под подозрением семья ребёнка.

Ранее сообщалось, что двухлетнюю девочку сбросил из окна здания вокзала ее отец. Малышка получила множественные травмы, ее госпитализировали.

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#травмы
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#дома
#бурятия
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Задержанного украинского студента МГУ призвали покинуть Россию
Задержанный студент МГУ должен покинуть Россию в течение трёх дней
28 апреля 2024, 15:05

Фото: iStock/Dzurag

Задержанный в Москве украинский студент МГУ получил уведомление о сокращении срока допустимого пребывания в России. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Ранее издание сообщало, что в столице задержали студента шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергея Гулько Он, являясь гражданином Украины, пытался собрать в интернете деньги на помощь ВСУ и размещал информацию националистического характера, в том числе призывы к национальной вражде и ударам по Москве.

Отмечается, что он получил уведомление о сокращении срока пребывания в стране. Студент обязан покинуть Россию в течение ближайших трёх дней.

Также уточнялось, что уроженец Одессы имеет украинский паспорт, но за все годы проживания в Москве так и не подал заявление на получение российского гражданства.

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#студент
#украина
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Ростовчанин открыл стрельбу по автомобилю, погибла 17-летняя студентка
28 апреля 2024, 14:38

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Житель Ростовской области открыл стрельбу по движущемуся автомобилю с сидевшими внутри людьми, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, убийство произошло неподалёку от хутора Паршиков в Ростовской области.

17-летняя студентка ехала на автомобиле с 18-летним знакомым, когда дорогу им перегородил неадекватный мужчина. Он выхватил карабин «Сайга» и начал стрелять по машине. Молодой человек не пострадал, пуля попала в его пассажирку.

Девушку экстренно доставили в больницу, однако, спасти её не удалось.

Стрелком оказался 37-летний фермер, его удалось задержать по горячим следам. Мотив убийцы сейчас устанавливается.

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#ростовская область
#убийство
#выстрел
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Акционер крупного уральского банка погиб при невыясненных обстоятельствах
Скончался акционер УБРиР Сергей Скубаков
28 апреля 2024, 13:56

Фото: iStock/jorgeantonio

Скончался акционер «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) Сергей Скубаков. Об этом сообщает агентство URA.RU, ссылаясь на источник в деловых кругах.
Отмечается, что Скубаков также являлся совладельцем ООО «СВ-Металл-Групп» и ООО «ПКФ «Орис».

Руководство УБРиР подтвердило смерть акционера и принесло соболезнования его родным и близким.

Как сообщили в банке, причины смерти связаны с личными обстоятельствами и никак не относятся к деятельности банка. При этом точная причина гибели не раскрывается.

Уточняется, что супруга Сергея Скубакова отказалась обсуждать с журналистами агентства гибель своего мужа, а также называть обстоятельства его скоропостижной смерти.

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