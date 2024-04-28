В Баварии задержали гражданина России по подозрению в убийстве двух украинцев

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В баварском городе Мурнау (Германия) произошло убийство двух граждан Украины, полиция подозревает россиянина. Об этом информирует пресс-служба баварского отделения полиции.
Уточняется, что на территории торгового центра в Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранениями. Один из них скончался на месте от полученных травм, второй был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия врачей, его спасти также не удалось.
Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний россиянин. Полицейские начали расследование двойного убийства.
Ранее сообщалось, что житель Ростовской области открыл стрельбу по движущемуся автомобилю с сидевшими внутри людьми. Убийство произошло неподалёку от хутора Паршиков в Ростовской области.
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Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний россиянин. Полицейские начали расследование двойного убийства.
Ранее сообщалось, что житель Ростовской области открыл стрельбу по движущемуся автомобилю с сидевшими внутри людьми. Убийство произошло неподалёку от хутора Паршиков в Ростовской области.
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Екатерина Коршунова