В Карелии ребёнок получил ожоги 80% тела от удара током на железнодорожных путях
В Петрозаводске одиннадцатилетний мальчик пострадал от удара током на железнодорожных путях и получил тяжёлые ожоги. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Вечером 18 августа трое детей бегали по рельсам в районе Голиковки и попытались залезть на крышу грузового вагона. Когда один из них начал подниматься по лестнице, его поразила электрическая дуга напряжением около 27,5 тысячи вольт.
От удара ребёнка отбросило на землю, а одежда на нём загорелась. Медики экстренно доставили мальчика в Детскую республиканскую больницу, где врачи диагностировали ожог 80% поверхности тела.
Охлопков отметил, что специалисты стабилизировали состояние пациента и приняли решение направить его в Санкт-Петербург для высокотехнологичного лечения. В случае благоприятного исхода школьнику предстоят многоэтапные операции.
Читайте также: