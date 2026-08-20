В Карелии ребёнок получил ожоги 80% тела от удара током на железнодорожных путях

20 августа 2026, 13:56

Фото: Istock/Esa Hiltula

В Петрозаводске одиннадцатилетний мальчик пострадал от удара током на железнодорожных путях и получил тяжёлые ожоги. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.