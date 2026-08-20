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В Карелии ребёнок получил ожоги 80% тела от удара током на железнодорожных путях

Фото: Istock/Esa Hiltula

В Петрозаводске одиннадцатилетний мальчик пострадал от удара током на железнодорожных путях и получил тяжёлые ожоги. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.



Вечером 18 августа трое детей бегали по рельсам в районе Голиковки и попытались залезть на крышу грузового вагона. Когда один из них начал подниматься по лестнице, его поразила электрическая дуга напряжением около 27,5 тысячи вольт.

От удара ребёнка отбросило на землю, а одежда на нём загорелась. Медики экстренно доставили мальчика в Детскую республиканскую больницу, где врачи диагностировали ожог 80% поверхности тела.

Охлопков отметил, что специалисты стабилизировали состояние пациента и приняли решение направить его в Санкт-Петербург для высокотехнологичного лечения. В случае благоприятного исхода школьнику предстоят многоэтапные операции.

Ольга Щелокова

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