Автобус с 30 детьми из Владивостока опрокинулся под Уссурийском
В Приморском крае пассажирский автобус с воспитанниками частного детского сада «Лучик» попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошёл 20 августа на трассе между селом Пуциловка и селом Алексей-Никольское. Автобус направлялся из Владивостока на экскурсию в «Казачий стан». Водитель потерял управление, машина съехала с дороги и опрокинулась.
В салоне находились 30 детей, четыре воспитателя и родители. Травматолог из уссурийского травмпункта и педиатр детской поликлиники осмотрели всех несовершеннолетних и провели обследование.
Предварительно, ушибы получили двое взрослых из числа сопровождающих, их доставила в больницу скорая помощь. После заключения врачей всех пассажиров отправят во Владивосток.
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